第60屆總統學者獎公布 新州6高中生獲殊榮

高中生最高榮譽的年度總統學者獎(Presidential Scholars)今年進入第60屆，得獎名單日前出爐，全美共161名應屆高中畢業生獲獎，新澤西有六人在學術、藝術、職業和技術教育等多方面的成就，受肯定獲殊榮，其中至少有兩位為華裔生。

教育部 長卡多納(Miguel Cardona)日前宣布今年度總統學者獎名單，由白宮總統學者獎委員會(White House Commission on Presidential Scholars)評選。

加州得獎人數居全美之冠，共九名；新澤西州 與佛羅里達州、紐約州和維吉尼亞州都有六人入選。

‧賽琳娜．張(Selina S.Zhang)：來自安南代爾(Annandale)、就讀北亨特頓高中(North Hunterdon High School)

‧普拉納夫．西塔拉曼 (Pranav Sitaraman) ：來自愛迪生(Edison)、就讀米德爾塞克斯郡科學數學與工程學校(Middlesex County Academy for Science Math & Engineering)

‧艾里斯．胡爾 (Iris Hur)，來自帕拉默斯(Paramus)、就讀卑爾根郡學校(Bergen County Academies)

‧加布里埃爾．利伯曼 (Gabrielle Liberman)：來自薩米特( Summit)、就讀肯特普萊斯學校(Kent Place School)

‧尼古拉斯．余(Nicholas Yoo)：來自拉姆齊(Ramsey)、就讀德爾巴頓學校(Delbarton School)

‧哈蒙尼．朱(Harmony Zhu)：來自克雷爾基爾(Cresskill)、就讀紐約市曼哈頓的布萊利女子私立高中(Brearley School)

張和西塔拉曼同學榮獲傳統總統學者獎；另四位為藝術領域的總統學者獎。

全美共5700 多名候選學生的SAT或ACT考試成績達到基本門檻，此外，各州學校領導人或藝術組織也提名候選人。教育部表示，評審根據學生的學術成就，或者藝術和技術教育方面的卓越表現評分，學生論文、學校評估和成績單是評估依據。

社區服務和領導方面表現出色也是得獎要件。

今年全美高中應屆畢業生共約370萬人，新州去年也有六位總統學者獎得主，2022年時只有3人獲獎。