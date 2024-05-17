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亞裔傳統月大型社區健康日活動 由羅伯屋生醫院，羅格斯醫學院及華人醫療服務將共同舉辦

新澤西訊

羅伯屋强生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital），羅格斯醫學院（Rutgers Medical School）及華人醫療服務（Chinese Medical Program）今年和蜜豆郡健康辦公室（Middlesex County Office of Health Services ）將在5月18日星期六共同為亞裔社區舉辦亞裔傳統月大型社區健康日活動，地點在蜜豆郡健康部大樓舉辦，室内外結合，風雨無阻。

羅伯屋强生醫院，羅格斯醫學院，新澤西癌症中心，羅伯屋強生醫院社區健康推廣計劃，蜜豆郡健康辦，華人醫療部，西語裔和印度醫療服務部，羅格斯大學健康及耆老研究所，RWJBH乳癌防護及聯絡中心，全美精神健康联盟新泽西分部，聯合保險，家庭健康及生育門診等很多健康部門都將參加該活動。

篩檢項目：

LEAD Screening for Children – 兒童血鉛含量檢測

CEED Prostate bloodwork – 前列腺驗血檢查

BMI – 身體質量指數檢查

Blood pressure – 量血壓

Glucose – 測血糖 等多種篩檢項目

除了健康篩檢及豐富的醫療健康展臺外， 還有豐富的亞裔傳統文化節目，以及兒童游戲及豐富禮品抽獎， 歡迎你和家人一同來參加這次的醫療健康篩檢日活動。

活動免費對公衆開放。如希望參與展臺及提供文化活動請致電華人醫療服務部：732-923-6726 鄒興睿Stephanie，或732-923-6708 胡健香Josephine

日期：周六，5月18日

時間：11am - 2pm

地點：蜜豆郡健康部大樓

Middlesex County Office of Health Services

1 Ericsson Drive, Piscataway, NJ 08854

亞裔 華人 檢測 癌症 新澤西

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