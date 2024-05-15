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新州CareWell Health陷財務困境 恐關門

編譯周芳苑╱綜合報導

新州衛生廰擔心醫院CareWell Health Medical Center財務狀況，日前下令該醫院提交應急計畫，列出一旦關門時，該院如何轉移患者和工作人員的方案。

這家醫院位於東奧蘭治(East Orange)；據人口普查，該地貧困率為18%，是新州其他地區的兩倍。

CareWell自2 月以來一直受到審查，當時州府發現該醫院的放射科和電腦斷層掃描(CT)部門人員不足，且未能將患者送往其他機構接受這些服務。

衛生廰日前在發給CareWell總裁兼執行長德沃拉克(Paige Dworak)信中稱，近兩個月來，財務狀況更惡化，因此要求CareWel在收到該通知24小時內提交應急計畫。

未料CareWell卻指責新州衛生廰散播不準確資訊，聲稱該醫院一再向衛生部門證明正提供最高品質護理，又說很快會有全州最現代化的新建病房。

新州衛生廰發言人埃瓦伊斯(Dalya Ewais)說，不會撤銷或修改已發出的應急計畫命令信。

CareWell前年被 EOH Acquisition Group收購，該醫院有196床位，是埃塞克斯郡(Essex County)唯一的獨立醫院。

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