詐騙分子盯上 賓州費城電力用戶頻受擾

賓州費城 電力公司Peco本周發出警告，稱該公司計費系統在今年2月升級以來，遭詐騙分子趁機侵入，並瞄準其220萬住宅和商業用戶行騙。詐騙者打電話謊稱用戶付款不成功而要求重新付款，從中騙取資金。

50歲的哈斯勒(Cheryl Hassler)為受害者之一，她最近看到一通有費城區域碼的電話，因擔心年邁婆婆可能出事而接聽，來電者聲稱是Peco人員，通知她因用戶們最近收到的新帳戶號碼出問題，導致上次付款沒有成功，因此要切斷她家電源。

哈斯勒要求與來電者的主管通話；另一人接過電話回應，且證實先前第一人的說法，她信以為真，馬上改變下午行程前往付款，沒想到那通電話根本不是Peco人員打的。

Peco主管發送電郵警告客戶，詐騙者一直以Peco最近系統升級為由操縱並驅使客戶馬上付款，謊稱假如不立即付款，將切斷住戶的電力或瓦斯供應。

哈斯勒掛下電話後，跑到來電者指定的跨行自動櫃員機Allpoint ATM支付過去三個月近400元的電費。

哈斯勒和她先生開車前往附近有指定櫃員機的連鎖藥局CVS時，來電者一直在電話線上，約15 分鐘；當來電者指示哈斯勒在自動櫃員機上輸入訂單號時，出現一個螢幕，提示以比特幣 付款。

由於電話上的人態度異常堅決，哈斯勒警覺不對勁，開始放慢腳步，對方變得焦躁不安，還保證不是騙局，指示她只要插入銷帳卡 (debit card)即可。

後來，哈斯勒把銷帳卡塞回錢包，點擊螢幕上的「取消」鍵、掛斷電話，轉而致電Peco，當地警察局隨即將此事件公諸於眾，並提醒民眾。

哈斯勒最擔心89歲的婆婆；她說，如果他們打電話給對比特幣或自動櫃員機一無所知的人，怎麼辦？

Peco警告，該公司從不會要求客戶透過電話付款，就算要切斷供電服務，都會有受監管的流程，包括提前通知。

Peco敦促，接到可疑人電話、簡訊、電郵或來訪者應直接致電Peco(800)494-4000；發言人布魯貝克(Tom Brubaker)說，今年前四個月，已經有約900名顧客向Peco舉報這類詐騙行為。