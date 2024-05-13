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賓州蛇季來了 3種毒蛇須保持距離 提高警覺

編譯周芳苑／綜合報導
賓州蛇季到來，森林響尾蛇(Timber Rattlesnake)為最需注意的毒蛇種類之一。(賓州釣魚及船隻委員會官網)
賓州蛇季到來，森林響尾蛇(Timber Rattlesnake)為最需注意的毒蛇種類之一。(賓州釣魚及船隻委員會官網)

隨著氣溫不斷上升、陽光越來越明亮，賓州人們開始步出家門迎向戶外，伸展雙腿；各種蛇類也到戶外四處走動，毐蛇出沒頻仍，須提高警覺。

蛇和人類一樣會隨著氣溫升高而外出活動，多數情況下，這完全不成問題，蛇不想打擾人類、大多數的人當然也不想打擾蛇，雙方大可相安無事。

目前，人們可能遇到的21種蛇如鼠蛇(rat snakes)、襪帶蛇(garter snakes)等中，多半是無害的。

但在賓州有三種毐蛇，遇見時要保持距離以保安全。

這三種毐蛇包括森林響尾蛇(Timber Rattlesnake)、東部馬薩響尾蛇(Eastern Massasauga Rattlesnake)、以及北部銅頭蛇(Northern Copperhead)。

「森林響尾蛇」是賓州人們外出時最可能看到的一種毒蛇。成年蛇長度約36至60吋， 雌性蛇喜歡曬太陽，尤其是夏天，通常會在這段時期懷孕並準備分娩，雄性蛇則享受涼爽林地，也以鳥類、青蛙和其他蛇等小動物為食。

 一旦被森林響尾蛇咬傷可能後果不堪設想，不過，牠們生性溫順，經常會用響尾聲音告知行蹤。森林響尾蛇被列為受關注物種，在新澤西州瀕臨滅絕。

「東部馬薩響尾蛇」出沒的頻率比森林響尾蛇小得多；在賓州被認定為瀕臨滅絕，主要分佈於阿勒格尼郡(Allegheny)、比弗郡(Beaver)、巴特勒郡(Butler)、克勞福德郡(Crawford)、勞倫斯郡(Lawrence)、默瑟郡(Mercer)和韋南戈郡(Venango)，長度可達18到40吋，主要在濕地和草原出沒。

「北部銅頭蛇」很難被發現，而且不像森林響尾蛇那樣會發出聲響讓人聽見，偽裝能力特別強，通常看起來像好時巧克力(Hershey)的「好時之吻」(Hershey Kiss)，往往在有掩體的地區閒，喜歡岩石、壁架和灌木叢。 身長約24至36吋。

賓州 新澤西州

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