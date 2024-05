通膨、災難頻發 新州房屋保費調高 最高漲幅逾93%

新州多家保險公司都提出調漲房屋保險保費的申請。(pexels)

基於通貨膨脹、災難發生頻率增加等多重因素,新澤西州 多家保險 公司要求調高房屋的保險費,最高申請漲幅甚至達到93%,對屋主造成衝擊。

新澤西銀行保險廰 (New Jersey Department of Banking and Insurance , DOBI)目前所收到的調價報告顯示,要求漲價的保險公司中,至少有一家請求州監管機構允許將保費 提高93.4%。

保險公司要求提高保費的原因很多,包括通貨膨脹、房屋重估價值(home replacement value)增加、建築成本上升以及惡劣天氣等災難發生頻率增加;新州銀行保險廰發言人托馬斯(Dawn Thomas)表示,這種情況在全國普遍存在。

托馬斯表示, DOBI近年來收到的調漲保費的保險公司請求明顯增加。

根據新州法律,財產和意外傷害保險業者可向DOBI提出調整保費或評級系統的請求。

托馬斯說,DOBI認真履行監管保險業的責任;費率調整必須理由充分、而且禁止不公平歧視。

托馬斯進一步表示,假如調整保費的請求不合理、不充分或不公平歧視,將不會獲批;2023 年以來,DOBI阻止 總額達6800萬元的屋主保費上漲。

不過,2023年以來,DOBI已經批准120多個保費調升請求,導致屋主因此備受衝擊。

保險業者Clear Blue Insurance在這波漲價計畫中,所提漲價請求漲幅最高;該公司在阿拉斯加以外的所有州提供保險,請求漲價93.9%,最終獲准調高20%。

漲幅請求第二高的是 Palisades Property & Casualty,要求漲價34%,獲准調漲14%;Kingstone Insurance則要求漲價28.4%,獲准調漲18.7%。

越來越多保險公司提出屋主保險保費調漲請求,其中多達十幾家公司要求兩位數漲幅。

目前待處理的請求中以 Allstate New Jersey Property & Casualty所提漲幅最大,要求漲價36.9%;其次是 MIC General 要求調漲36%、Palisades Property & Casualty 要求調漲30.3%。

面對保費調漲走勢,專家建議屋主貨比三家、謹慎選擇,可在銀行保險廰網站搜尋全州屋主保險公司清單,並詳讀網站上的「屋主、租戶和公寓保險消費者指南」(Consumer Guide to Homeowners, Renters and Condominium Insurance)。