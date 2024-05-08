慶祝福建省與賓夕法尼亞州友好結交15週年慶典暨林徽因主題展覽會

黃屏總領事（右1）、江爾雄副省長（右3）觀看林徽因生平介紹。

今年正值中國第一位女性建築學家、中國現代文化史上的傑出女性林微因誕辰120週年，也是林微因入學美國賓大 100週年，又逢林微因家鄉福建省與美國賓州 結好15週年。5月2日，由福建省文化和旅遊廳主辦、福建省藝術館和福建省物質文化遺產保護中心承辦的代表團專程赴美，在費城華埠 福朋酒店（Four Points Hotel）舉辦「千瓣的花朵——福州古厝走出的文化遺產守護者林微因」主題展覽，向人們展示賓大知名校友林微因輝煌的一生，她與福州古厝的淵源和對文化遺產的保護與傳承所做的貢獻。

當天出席活動的嘉賓有：中國駐紐約總領事館總領事黃屏、副總領事錢進，福建省人民政府副省長江爾雄，福建省文化和旅遊廳副廳長吳新斌，福建省外事辦副主任陳國權，福建省歸國華僑聯合會副主席劉思一，斯坦福大學哲學博士萬百安（Bryan Van Norden）,美國女神藝術博物館館長艾倫趙瓊、賓大東亞研究中心副主任鄧大衛，以及來自賓大、天普大學及各行各業的精英專業人士、費城僑團僑領、福建鄉親等，眾人共同觀賞及見證林微因事跡圖片展。已經95歲高齡的林微因女兒梁再冰女士特發來賀信，對承辦展覽會的團隊於萬裡之遙赴美，耗費大量的心血和努力表示衷心感謝。

黃屏、江爾雄、錢進、萬百安、艾倫趙瓊博士、鄧大衛副主任共同為展覽開幕式剪綵後分別致辭，眾人回顧了林微因精彩的一生，感謝福建省以展覽作為橋樑，連接起林微因的大學和故鄉，為中美友誼添磚加瓦，這對於畢生堅守建築事業、一生致力於文化傳承和保護的學者林微因來說，具有非常重要的意義。同時也感謝美中企業總商會的大力支持及福建鄉親的鼎力相助，令展覽活動取得圓滿成功。雖然這個小型的展覽無法呈現她光彩奪目的一生，但仍然希望通過展覽，看到是什麼樣的文化基因，成就了這樣美好的女性，看到她超凡脫俗的美麗外表下，剛毅果敢的內心以及拳拳愛國之心和家國情懷。希望人們能永遠銘記福州最美的女兒--林微因。

當晚，福建省歌舞團在費城會展中心舉行了文藝匯演，共慶福建與賓州正式締結友好省州關係15週年。文藝表演有極具福建特色的舞蹈、閩劇、木偶表演等，美倫美煥，費城交響樂團表演了提琴演奏，觀眾們看得如癡如醉，對福建文化加深了進一步的瞭解。

演出結束，由費城福建同鄉聯合會、費城長樂公會、賓州福建同鄉會、賓州福建商會、美中商旅總會、美中企業總商會共同宴請參加表演的各界人士、代表團成員及嘉賓觀眾，在聚福金閣酒樓舉行慶功宴會。美中企業總商會會長林明華代表發言，對福建省代表團蒞臨費城看望鄉親表示熱烈歡迎。他說，費城地區的閩籍僑胞在華人 社區扮演了非常重要的角色，鄉親們團結互助、愛拼敢贏、身在海外、心繫鄉梓，展現了深厚的愛國情懷和對家鄉的深情。正常穩定的中美關係符合兩國人民的利益，有利於世界和平，也和在美僑胞生活息息相關。希望在美華人做中美關係的橋樑，發揮獨特優勢，為增進中美兩國友誼、為中美關係行穩致遠作貢獻。眾人舉杯慶祝，共度美好夜晚。