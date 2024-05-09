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違法貼深色車窗防曬膜 費城將開罰 最高100元

編譯周芳苑／綜合報導
違法貼深色車窗防曬膜，費城將開罰。(amazon網站截圖)
違法貼深色車窗防曬膜，費城將開罰。(amazon網站截圖)

費城新法規出爐，未來在費城市區內停放車輛，如果貼上不合規定的違法車窗貼膜，最高將被處100元罰款，新法令60天內生效。

儘管有些車主貼車窗貼膜是為了防曬，不過，費城車主要特別留意，必須確保貼膜符合賓州指導方針，以免收到罰單。

費城市長最近簽署新法令，停放在費城的車輛如果車窗顏色比州法允許的顏色深，最高可罰100元。根據賓州法規，車窗必須讓70%光線穿透。

這項最新費城法令由市議員德里斯科爾(Mike Driscoll)起草，該辦公室在聲明中表示，通常由製造商安裝的有色貼膜符合規定，但是，由獨立業者或人員安裝的貼膜往往不合規定。

德里斯科爾透過聲明說，貼上不合規貼膜的窗戶對守法費城居民構成威脅。以交通安全的角度看，人們經常要看其他車輛駕駛的眼神提示決定何時穿越暫停標誌、併道或轉彎，如果因車窗貼膜而看不到其他司機，可能缺乏提示而有危險。

從執法角度看危險更大，如果車窗過度著色，明明無害的行為很容易被解讀為伸手拿武器或者做其他有傷害意圖的事。

德里斯科爾辦公室指出，新法案已獲市議會一致通過，旨在回應警方和公眾對過度著色車窗氾濫的擔憂；車窗顏色過深將被視為避免認出駕駛。

新法令禁止停放有防曬裝置的車輛，也就是說，假如駕駛使用防曬裝置或其他材料，可能違反「賓州機動車輛法規」(Pa. Motor Vehicle Code)。

德里斯科爾進一步表示，許多窗戶著色的人是守法公民，沒有任何惡意，但有些人可能意圖不良、非法著色，以避免在犯罪或從事非法街頭等危險活動時被認出。

費城 賓州

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