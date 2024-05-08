戰功彪炳 BB62新澤西號戰艦 進塢大修

BB62新澤西號進塢大修。(美聯社)

戰功彪炳的新澤西號戰艦(USS New Jersey)目前正在費城 進行為期兩個月的維修。

今年3月，新澤西號戰艦從新澤西州 坎登(Camden)泊位出發前往費城造船廠，現年87歲住在新澤西州的作家梅瑞爾·史密斯(Muriel Smith)說，「這景象讓我感動到哭出來，」她表示當這艘以改為海上博物館 的退役戰艦離開碼頭前，看到巨大的國旗升起，令她情緒激動。

退役海軍中校葉曼(Tracie Smith-Yeoman)說，「這艘戰艦以及那些曾在船上服役的人，為了保護如此多人的自由所做的一切。這些我們絕不能忘掉。」

新澤西號是在珍珠港事件一周年，也就是1942年12月7日下水，服役期間獲得19枚戰鬥勳章，一路從第二次世界大戰、韓戰、越戰、黎巴嫩內戰到兩伊油輪戰爭，約4萬5000名水手和陸戰隊員曾先後在此艦上服役。2001年911攻擊後不久的10月，新澤西號終於停靠在坎登碼頭，化身為博物館。

戰艦博物館館長西曼斯基(Ryan Szimanski)指出，為了開往費城維修，這艘戰艦須行經華特·惠特曼大橋(Walt Whitman Bridge)，該橋在低潮時的淨空高度比艦上最高點低26呎；為了讓戰艦順利通過橋下，必須先拆除桅杆和天線，而當戰艦接近費城時，艦上水槽還被注滿水以增加重量讓船隻下沉，才能順利進到費城造船廠第三碼頭。

預計5月底返回坎登前，這艘戰艦將被噴塗三種不同顏色的六層環氧樹脂，讓博物館能追蹤水下侵蝕情形。