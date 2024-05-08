新澤西中校協會歌唱賽 32人參賽展歌喉
新澤西中文學校協會日前在愛迪生中文學校舉行「僑委會113年海外僑團華語歌唱比賽」，八校41名歌手分六組報名參賽，博根、愛迪生、中慈、梅山、北新、普林斯頓等中文學校最終分獲各組冠軍，個人組表現優異，雙人組合音優美，令人驚艷。
七名評審李櫻鶯、黃淑慧、陳小娟、呂如芬、楊俊傑、魏建國、吳江名賽後講評，建議賽者上台可以多微笑，展現自信。幾位曾參加比賽的優勝者，包括洪梵崴、龍海、曾霆鋒等，都因豐富的舞台經驗成績出色。
何宣德、邱立捷去年榮獲中年級雙人組第一名，今年順利連莊；低年級組許竣凱奪冠，他說，這是他第一次參加歌唱比賽，有一點緊張，但是唱歌讓他幸福開心。
會長謝嘉文表示，為了配合僑委會的活動，在僑校推廣華語歌唱的風氣，感謝四所僑校配合預熱活動，在校內舉辦了教唱活動，也促成了今年報名踴躍，今年共32人報名，比去年23人大幅增加。駐紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌等人也出席觀賽。
陳永豐表示，流行歌曲是台灣最好的一個文化表現，很多人會開始學中文，是因為喜歡上台灣歌曲，在快樂的環境中學習語言，是最好的一個媒介，因此希望中文學校把歌唱比賽列為年度的一個活動計畫。戴松昌感謝家長和老師的盡心栽培。
愛迪生中文學校校長林郁翠、北新中文學校校長羅俊鉞、普林斯頓中文學校校長陳怡君、慈濟中部人文學校校長邱瓊玉、FASCA諮詢導師楊文箎、林美華和十位義工到場幫忙。
比賽結果各組前三名，依次為個人組高年級張以力John Elee Chang 、洪梵崴Angelo Hong、吳奕臻Audrey Wu；中年級裴玲Ellie Payt、歐晉軒Gabriel Au、王璵臻Louiessa Ocampo、梁芷晴Emma Leung；低年級許竣凱Vincent Hsu、田宇晴Amelia Tyan、曾霆鋒Derek Tsang、林軒如Irina Yarosh。
雙人組高年級陳奕蓉Miah Fitzpatrick 、蘇逸飛Ella Hargy；中年級何宣德Daniel Hare和邱立捷Max Cotter、Isabelle Durek和Isara Durek、洪宇豪Shane Rosof和龍海Hai Long；低年級邱亮愷Katherine Chiu和林育旬Lulu Lin、李義傑Enrique Melencio和趙品媛Ashley Chao。
上一則
戰功彪炳 BB62新澤西號戰艦 進塢大修
下一則
FB留言