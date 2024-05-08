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新澤西中校協會歌唱賽 32人參賽展歌喉

記者孫影真／新州報導
個人組第一名，許竣凱(左)、張以力(右上)、裴玲(右下)。（記者孫影真／攝影）
個人組第一名，許竣凱(左)、張以力(右上)、裴玲(右下)。（記者孫影真／攝影）

新澤西中文學校協會日前在愛迪生中文學校舉行「僑委會113年海外僑團華語歌唱比賽」，八校41名歌手分六組報名參賽，博根、愛迪生、中慈、梅山、北新、普林斯頓等中文學校最終分獲各組冠軍，個人組表現優異，雙人組合音優美，令人驚艷。

七名評審李櫻鶯、黃淑慧、陳小娟、呂如芬、楊俊傑、魏建國、吳江名賽後講評，建議賽者上台可以多微笑，展現自信。幾位曾參加比賽的優勝者，包括洪梵崴、龍海、曾霆鋒等，都因豐富的舞台經驗成績出色。

七位評審。（記者孫影真／攝影）
七位評審。（記者孫影真／攝影）
去年中年級雙人組第一名何宣德、邱立捷，今年演唱「對你愛不完」，再度奪魁。（記者孫...
去年中年級雙人組第一名何宣德、邱立捷，今年演唱「對你愛不完」，再度奪魁。（記者孫影真／攝影)

何宣德、邱立捷去年榮獲中年級雙人組第一名，今年順利連莊；低年級組許竣凱奪冠，他說，這是他第一次參加歌唱比賽，有一點緊張，但是唱歌讓他幸福開心。

會長謝嘉文表示，為了配合僑委會的活動，在僑校推廣華語歌唱的風氣，感謝四所僑校配合預熱活動，在校內舉辦了教唱活動，也促成了今年報名踴躍，今年共32人報名，比去年23人大幅增加。駐紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌等人也出席觀賽。

陳永豐表示，流行歌曲是台灣最好的一個文化表現，很多人會開始學中文，是因為喜歡上台灣歌曲，在快樂的環境中學習語言，是最好的一個媒介，因此希望中文學校把歌唱比賽列為年度的一個活動計畫。戴松昌感謝家長和老師的盡心栽培。

北新中文學校校長羅俊鉞(右四)與教練林美華(左三)帶領學生參賽。（記者孫影真／攝...
北新中文學校校長羅俊鉞(右四)與教練林美華(左三)帶領學生參賽。（記者孫影真／攝影）

愛迪生中文學校校長林郁翠、北新中文學校校長羅俊鉞、普林斯頓中文學校校長陳怡君、慈濟中部人文學校校長邱瓊玉、FASCA諮詢導師楊文箎、林美華和十位義工到場幫忙。

比賽結果各組前三名，依次為個人組高年級張以力John Elee Chang 、洪梵崴Angelo Hong、吳奕臻Audrey Wu；中年級裴玲Ellie Payt、歐晉軒Gabriel Au、王璵臻Louiessa Ocampo、梁芷晴Emma Leung；低年級許竣凱Vincent Hsu、田宇晴Amelia Tyan、曾霆鋒Derek Tsang、林軒如Irina Yarosh。

雙人組高年級陳奕蓉Miah Fitzpatrick 、蘇逸飛Ella Hargy；中年級何宣德Daniel Hare和邱立捷Max Cotter、Isabelle Durek和Isara Durek、洪宇豪Shane Rosof和龍海Hai Long；低年級邱亮愷Katherine Chiu和林育旬Lulu Lin、李義傑Enrique Melencio和趙品媛Ashley Chao。

新澤西「僑委會113年海外僑團華語歌唱比賽」，八校41名歌手分六組報名參賽，六校...
新澤西「僑委會113年海外僑團華語歌唱比賽」，八校41名歌手分六組報名參賽，六校分獲各組冠軍。（圖/羅俊鉞提供）

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