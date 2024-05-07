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賓州1高中應屆400畢業生 雙胞胎達11對

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州諾文高中應屆畢業生中，有11對雙胞胎。(youtube截圖)
賓州諾文高中應屆畢業生中，有11對雙胞胎。(youtube截圖)

賓州歐文(Irwin)諾文高中(Norwin High School)2024年的畢業班，總共有多達11對的雙胞胎。

校長丘比(Michael Choby)接受早安美國(Good Morning America)採訪表示：「所有11對雙胞胎都已經在本校就讀四年，這是我擔任校長的第九年，也無疑是我九年來遇過最多雙胞胎的一年。」

諾文高中的畢業班有400多名學生，雙胞胎共占畢業班的5%。

根據聯邦疾病防治中心CDC的數據，全國雙胞胎占所有新生兒的約3%。

學生吉安娜·迪佩納(Gianna DiPerna)和她的雙胞胎姊妹蓋碧艾拉·迪佩納(Gabriella DiPerna)也是畢業班的一員，吉安娜十年級時就已經發現這一現象，她的體操課上有五對雙胞胎。

一些雙胞胎從小就一起上學，包括吉安娜和蓋碧艾拉，以及安娜·貝雷斯尼亞克(Anna Beresnyak)、貝菈·貝雷斯尼亞克(Bella Beresnyak)

丘比指出，畢業班的學生包括異卵雙胞胎和同卵雙胞胎，其中兩對雙胞胎特別難分辨，對教師和行政人員來說是偶爾的挑戰。

談到這些雙胞胎，丘比說：「他們有些人去我們目前的技術中心，有些人在管弦樂團，有些人參與我們最具挑戰性的進階先修課程，有些人在戲劇系，他們很好地代表了諾文高中的獨特技能。」

吉安娜和蓋碧艾拉都參與了該校的管弦樂團，她們計畫就讀同一所大學，吉安娜表示：「大多數手足都沒有經歷過這種雙胞胎聯結，但我非常感激，在我的整個學校經歷中，我能夠擁有這種雙胞胎聯結。」

安娜和貝菈則計畫就讀不同間大學，兩校距離約車程兩小時。

5月24日，這11對雙胞胎將與其他畢業生一同出席畢業典禮，一同慶祝人生的重要時刻，蓋碧艾拉說：「首先，了解到我們年級裡還有其他雙胞胎，這很瘋狂，我們這麼多雙胞胎要畢業真的很驚人。」

聯邦疾病防治中心 賓州 CDC

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