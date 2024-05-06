新州2018年校車車禍2死 和解金達2015萬

2018年5月17日，新州帕拉默斯公校學區的校車發生致命車禍，導致一名教師以及一位10歲學生死亡。(美聯社)

新澤西莫里斯郡(Morris County) 帕拉默斯(Paramus)校車2018年發生致命車禍造成兩人死亡，被害人家屬訴訟多年後，被告的卡車公司日前同意提供額外65萬元賠償受害者，加上之前帕拉默斯公校學區 (Paramus Public Schools)的和解金額，使該車禍總和解金達2015萬元。

代表車禍死亡的一名學童和一名重傷學童家屬的原告律師內格爾(Bruce Nagel)日前表示，卡車運輸業者門德斯卡車運輸公司(Mendez Trucking)已經同意支付65萬元的和解金。

這起事故喪生的兩人是51歲老師威廉森(Jennifer M. Williamson)和10歲學生巴爾加斯(Miranda Vargas)；另一名當時10歲的學生馬吉德 (Asher Majeed)重傷。

內格爾表示，帕拉默斯公校學區去年秋天與巴爾加斯的家屬達成 700萬元和解協議，並與馬吉德的家人達成1250萬元和解協議。

門德斯卡車運輸公司律師未立即針對和解協議發表評論。

這起可怕車禍發生在2018 年5月17日，當時校車司機馬爾德羅(Hudy Muldrow Sr. )載著要去校外郊遊的五年級學生，從同屬帕拉默斯學區的伊斯特布魯克中學(Eastbrook Middle School)前往位於斯坦霍普(Stanhope)的滑鐵盧村(Waterloo Village)。

該名司機當年77歲，他在奧利佛山(Mount Olive)80號公路上抄近路穿過三個車道，試圖在錯過出口後開到高速公路另一側，結果，校車與門德斯卡車公司擁有的卡車相撞。

根據民事法庭文件，馬爾德羅至少有過 16次違規的駕駛紀錄，其中包括8次超速罰單和至少1次不當變換車道、5 次撞車事故和 14 次駕照 吊銷，其中一次違規發生在致命撞車事故的同一年。

馬爾德羅承認魯莽駕車殺人罪、汽車攻擊罪和危害兒童罪，由法官判處10年徒刑。