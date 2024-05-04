新州北野林 5/15起實施青少年宵禁

新澤西州北野林(North Wildwood)將加入其他澤西海岸地區城鎮，在今夏實施青少年宵禁。(北野林市府臉書)

新澤西州 北野林(North Wildwood)將成為澤西海岸(Jersey Shore)地區對18 歲以下青少年實施夏季宵禁 的最新城市，當地市議會已投票 通過該宵禁，不守規定的青少年的父母，將至少被處250元罰款，新規從5月15日起實施至9月15日。

當地市議會2日投票通過了該項規定，不過，根據法規，青少年如果與父母一起外出旅行、通勤或參加學校、宗教或娛樂活動，不在夏季宵禁的範圍內。

新規指出，父母或監護人在知情情況下允許孩子外出、而且孩子行為有破壞性，可能至少面臨250元罰款。青少年晚間10時過後將宵禁至隔天清晨6時；

宵禁時間將於9 月16日恢復到晚上11時。不過，萬聖節前後還會再暫時提前到晚上10時。

警察局長史蒂文森(John Stevenson)在本月稍早的一次議會會議上曾表示，警察不會攔下未造成騷亂或製造問題的青少年，但是，最新出爐的法規將為警察提供更多資源以解決幾年來積存的問題。

該項新法規草案，在議會一讀時一致通過，不過議員托洛梅奧 (Kellyann Tolomeo)說，木板路(Boardwalk)遊樂設施通常開放到午夜，宵禁時間訂為晚上10時有點太早。

目前，北野林鄰近的野林(Wildwood)、大洋城(Ocean City)、湯姆斯河(Toms River)、海邊高地(Seaside Heights)、拉瓦萊特(Lavallette)和朗布蘭奇(Long Branch)等澤西海岸其他地區，今夏都將實施青少年宵禁。