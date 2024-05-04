我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

新州北野林 5/15起實施青少年宵禁

編譯周芳苑／綜合26日電
新澤西州北野林(North Wildwood)將加入其他澤西海岸地區城鎮，在今夏實施青少年宵禁。(北野林市府臉書)
新澤西州北野林(North Wildwood)將加入其他澤西海岸地區城鎮，在今夏實施青少年宵禁。(北野林市府臉書)

新澤西州北野林(North Wildwood)將成為澤西海岸(Jersey Shore)地區對18 歲以下青少年實施夏季宵禁的最新城市，當地市議會已投票通過該宵禁，不守規定的青少年的父母，將至少被處250元罰款，新規從5月15日起實施至9月15日。

當地市議會2日投票通過了該項規定，不過，根據法規，青少年如果與父母一起外出旅行、通勤或參加學校、宗教或娛樂活動，不在夏季宵禁的範圍內。

新規指出，父母或監護人在知情情況下允許孩子外出、而且孩子行為有破壞性，可能至少面臨250元罰款。青少年晚間10時過後將宵禁至隔天清晨6時；

宵禁時間將於9 月16日恢復到晚上11時。不過，萬聖節前後還會再暫時提前到晚上10時。

警察局長史蒂文森(John Stevenson)在本月稍早的一次議會會議上曾表示，警察不會攔下未造成騷亂或製造問題的青少年，但是，最新出爐的法規將為警察提供更多資源以解決幾年來積存的問題。

該項新法規草案，在議會一讀時一致通過，不過議員托洛梅奧 (Kellyann Tolomeo)說，木板路(Boardwalk)遊樂設施通常開放到午夜，宵禁時間訂為晚上10時有點太早。

目前，北野林鄰近的野林(Wildwood)、大洋城(Ocean City)、湯姆斯河(Toms River)、海邊高地(Seaside Heights)、拉瓦萊特(Lavallette)和朗布蘭奇(Long Branch)等澤西海岸其他地區，今夏都將實施青少年宵禁。

宵禁 投票 新澤西州

上一則

15歲移民之子 成印州最年輕大學畢業生

下一則

芝公校暴力犯罪增26% 逮捕率新低

延伸閱讀

新州校車車禍師生2死 和解金達2050萬

新州校車車禍師生2死 和解金達2050萬
涉助中國及毒販洗錢 司法部調查道明銀行

涉助中國及毒販洗錢 司法部調查道明銀行
印裔、華裔居民飆升 改變新州小鎮文化

印裔、華裔居民飆升 改變新州小鎮文化
高出定價41萬成交 新州房市溢價破紀錄

高出定價41萬成交 新州房市溢價破紀錄

熱門新聞

曾經蕭條的洛克福德市，在華爾街日報新發布的房市排行榜中，異軍突起奪冠。(洛克福德市臉書)

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

2024-04-29 10:23
監視器畫面顯示，葛雷格帶柯瑞去健身房並強迫他在高速的跑步機上跑步，導致柯瑞數度摔落機台。(擷取Court TV 畫面)

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

2024-05-02 10:58
住在貝爾米德的孩子，大都進入蒙哥馬利高中就讀。(蒙哥馬利高中臉書)

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

2024-05-02 11:53
截取自警方隨身監視攝影機 / WBNS 10 TV YouTube

我無法呼吸 疑佛洛伊德事件重演 俄州非裔男遭警壓背亡

2024-04-26 11:43
威斯康辛州霍雷布山中學外傳槍擊事件，一名14歲槍手遭警方擊斃，未造成其他傷亡。(美聯社)

威州14歲少年持長槍在校外行走 還沒進校園就遭警方擊斃

2024-05-01 22:05
維州阿靈頓的居民預期壽命達85.3歲。(維州阿靈頓政府臉書)

全美快樂城 這城市奪冠 北卡洛麗第7

2024-05-02 12:08

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑