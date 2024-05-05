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助詐領艾達風災補助 賓州婦被控32重罪

編譯周芳苑／綜合報導

賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)33歲婦女威廉斯 (Jasmine Williams)被指控幫人填寫欺詐性申請表格、騙領聯邦政府的艾達風災(Hurricane Ida)援助款，且她還從中收取援助金一半作為代辦費。

聯邦當局日前稱，這名蒙哥馬利郡婦女騙取聯邦災害當局150多萬元資金。

檢察官在起訴書中稱，普利茅斯會議市(Plymouth Meeting)的33歲婦女威廉斯透過社群媒體宣傳其服務。

調查人員研判，在威廉斯協助下，全美各地共數十人詐領援助金。

威廉斯面臨32項重罪指控，包括電信和郵件詐欺以及與重大災難相關詐欺；每項罪行最高可判30年監禁。

威廉斯4月29日下午在聯邦地方法官面前短暫出庭，之後繳納5萬保證金獲釋。

聯邦數據顯示，襲擊路易斯安納州的4級颶風「艾達」是美國有史以來最具破壞性的大西洋風暴之一，造成86人死亡、約損失360億元。

檢察官稱，在總統拜登(Joe Biden)發布重大災難聲明後不久，威廉斯啟動計畫，從聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency, FEMA)詐領救援金；當年10月之前她在社群媒體上宣傳代辦申請服務，吸引許多客戶。

據法庭文件，威廉斯協助客戶填寫不屬於自己或未受損財產的救濟申請，並起草虛假租約、房東信件、水電公用事業帳單、收入表格和房屋維修估算，協助他們通過評估，有時甚至參與FEMA代表和申請人之間的三方通話，以證實文件上的虛假陳述。有些人因此獲得2萬1000元的補助款。

威廉斯犯罪指控大約與14名申請人有關。

社群媒體 詐欺 拜登

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