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臨床流程有疑義 賓州醫院暫停肝臟移植

編譯周芳苑／綜合報導
一名婦女患者在賓州大系統的「米爾頓·賀喜醫療中心」(Milton S. Hershey Medical Center)接受肝臟移植。(賓大醫療系統官網)
一名婦女患者在賓州大系統的「米爾頓·賀喜醫療中心」(Milton S. Hershey Medical Center)接受肝臟移植。(賓大醫療系統官網)

賓州州立大學醫療系統(Penn State Health)肝臟移植計畫重新受到全美領先器官移植監督組織肯定，但恢復資格不到半年， 賓州大系統日前宣布自願暫停「米爾頓·賀喜醫療中心」(Milton S. Hershey Medical Center)的肝臟移植。

賓州大稱，自願暫停是為了讓「器官共享聯合網」(United Network for Organ Sharing, UNOS)的代表進行績效審查。

賓州州立大學醫療系統和賓州州立大學醫學院發言人辛多(Barbara Schindo)書面聲明說，由於對臨床流程和文件擔憂而決定暫停計畫。

賓州州立大學醫療系統已分別通知63名在等候名單上和正接受等候名單評估的患者，另一方面積極與其他肝臟移植中心合作以撐過過渡期。

辛多說，重新啟動肝臟移植計畫以來，賓州州立大學醫療系統定期向UNOS提交臨床表現數據和其他訊息，以監測進展。

賓州州立大學健康系統將繼續為已在該中心接受肝臟移植的患者提供後續護理。

辛多說，該健康中心的腎臟、心臟、幹細胞和骨髓移植項目照常進行。

「器官取得和移植網」(Organ Procurement and Transplantation Network, OPTN)去年12月恢復賓州州立大學醫療系統「米爾頓·S赫爾希醫療中心」腎臟和肝臟移植的資格；該中心2022 年底因病患照護品質不佳，在遵守OPTN政策方面嚴重失誤而失去資格。

州衛生部門和聯邦醫療保險(Medicare)發現、並導致OPTN採取行動的問題包括：未向聯邦醫療保險等國家移植當局通報可能影響移植品質的人事變動、未分析五例新移植患者因併發症而須返回手術室或重新入院的案例、未告知兩名患者正在接受高風險器官。

賓州州立大學醫療系統2022年會員資格被降級，是OPTN自2006年以來對移植計畫所採取的最嚴厲行動。

賓州 聯邦醫療保險 併發症

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