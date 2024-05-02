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高出定價41萬成交 新州房市溢價破紀錄

編譯周芳苑／綜合報導
新州楓木市一處房產(如圖)，成交價比定價高出41萬。(google map)
新州楓木市一處房產(如圖)，成交價比定價高出41萬。(google map)

新澤西州楓木市(Maplewood)房地產經紀商Coldwell Banker Realty經紀麥克馬納斯(Jennifer McManus)日前經手一棟房子，該屋吸引許多人搶購，最終以高出要價41萬元成交。

麥克馬納斯日前在上市的房產舉辦「開放看房」(open house)，當天刮風下雨，有時必須走到街上清除溝裡的樹葉，以免碎片引發洪水

雖然開放參觀日天氣惡劣，仍有約80組人參觀。掛牌9天後就簽約，總計收到18個報價。麥克馬納斯說，不只一買主提出異常高的報價，這些出價者願意迅速成交，提出很好的條件。

麥克馬納斯提到，在收到任何報價前，賣房者還詢問是否可以增加麥克馬納斯的佣金，過去從來沒有人對她這樣做過。

賣家加碼付出果然得到回報。房屋3月6日掛牌要價72.9萬元，到了4月16日成交，價格為113.9萬元，成交價比要價足足高出41萬元，加價幅度高達56%。

這棟位於薩默大道(Sommer Avenue)的房產成交價溢價比率打破楓木市紀錄，前一次紀錄是2023年6月奧克蘭路(Oakland Road)一棟房子溢價55%出售。

新州房地產經紀人提供的最新數據顯示，楓木市2月房屋售價中間值為90萬1500元，較一年前的中間值69萬元上漲近31%。

麥克馬納斯概述最近以破紀錄溢價幅度成交的這棟房子說，房子有一個用柵欄圍起來的平坦地基，很適合日後擴建，未裝修的三樓可改造成套房式主臥房或彈性空間，而且，步行15分鐘就可到達火車站。

麥克馬納斯補充，房子所在地步行即可到達楓木村(Maplewood Village)和斯普林菲爾德大道(Springfield Avenue)的購物區和餐廳。

屋內帶有殖民風格的中央大廳約1600平方呎，有三間臥室、一間全浴室和兩間半浴室；有一個長牆壁爐、兩側配備含鉛玻璃門，另有狀況良好的原始地板、更新的廚房和新車庫。

房地產 新澤西州 洪水

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