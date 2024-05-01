費城長樂公會成立廿週年慶典暨龍年春節聯歡宴會

舞獅采青儀式。右7-9為丁彬彬、向裕韜、林世鋒。

4月22日晚，費城 長樂公會在東方明珠大酒樓，舉辦成立廿週年慶典暨第十屆新屆職員就職及慶賀龍年春節聯歡宴會。中國駐紐約總領事館領事向裕韜、陳曲鋒，費城政要、各屆僑領等500餘人共聚聯歡，為長樂僑胞送上新春祝福。

宴會由王唐德、高明主持，以中華傳統舞獅採青節目拉開帷幕。在奏響中美兩國國歌後，主席丁彬彬致歡迎辭，他感謝會員們的信任及支持，推舉其繼續連任第十屆會長，在會員們的共同努力，會務發展順利，功勞是屬於大家的。他同時表示，長樂精神凝聚在長樂公會中，公會成立20年來，在多屆元老、名譽主席的帶領下，不斷發展壯大。冀望在未來的歲月裡，攜手並進，愛國愛鄉，為僑胞謀福祉，積極融入主流社會，共創和諧繁榮的未來。

向裕韜代表黃屏總領事，為長樂鄉親們帶來誠摯的問候。他讚揚長樂會員守望相助，每遇到有鄉親遭遇困難，都會及時伸出援手，慷慨相助，充分展現了中華民族風雨同舟、守望相助的傳統美德。同時讚揚丁彬彬建設和諧社區，為華埠 捐贈休息長椅，為僑界辦了一件大好實事，意義重大。長樂公會長期以來弘揚中華傳統優秀文化，大名鼎鼎的費城華埠龍舟隊，就是在長樂公會的支持下成立的，在各大賽事上均取得優異成績。希望在新一屆領導班子帶領下，繼續傳承發揚優良傳統，營造團結和諧僑社。總領館會繼續做好為僑服務工作，希望同胞們乘著“ 舊金山願景”的東風，常回家看看，向周圍的美國朋友多講好中國故事，讓中美友誼曆久彌堅。

賓州 州長亞裔委員會主席陳威帶來了賓州州長的賀函、名譽會長林錦水、大費城僑學界華人 社團聯席會議秘書長黃偉星、協勝公會元老陳姿、賓州華人僑團聯盟執行主席陳展遠、費城華埠發展會執行主任陳國賢、費城福建同鄉聯合會主席鄭麟、大費城華人餐館協會會長朱楓等分別致辭，眾人表達了對長樂公會的贊賞及敬意，自成立以來秉承創會宗旨，構築了一個聯絡鄉情、共謀福祉的寶貴平臺，成為海外僑胞們溫馨的家園。費城華埠150年的歷史中，華裔移民 勤勤懇懇，已經成為了美國移民的表率。

名譽主席林錦飛、常務副會長鄭永泰、常務副會長施飛鵬、第一常務副會長林錦成、常務副會長丁傑宣讀了福州市長樂區人民政府僑務辦公室、福州長樂區海外聯誼會、長樂區委員會、福建省歸國華僑聯合會等發來的賀電，肯定了長樂公會支持祖籍國發展建設，促進中美友好做出的貢獻。希望積極宣傳長樂經濟發展成果，深化費城與長樂兩地的經貿文化交流，為促進長樂建設現代化港口城市作出新的貢獻。

蟬聯議長林世鋒致答謝辭，表示定會發揚「愛拼才會贏」的精神，凝聚僑力，報效桑梓，為海外鄉親和諧發展貢獻新助力，在新的征程中再譜華章、再創輝煌。長樂公會同時向本會的年長會員頒贈了敬老紅包。

第一常務副主席李世興擔任娛樂節目主持人。舞蹈、太極扇表演、合唱、獨唱輪番上演，抽獎環節掀起了晚會的高潮，中獎者喜笑顏開，眾嘉賓共度美好夜晚。