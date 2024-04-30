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對付斑衣蠟蟬 華生發明智慧傘獲獎

記者張聲肇／綜合報導
Selina Zhang(左二)的智慧傘，讓她獲得今年的雷傑納隆科學獎第八名。(雷傑納隆科學獎提供)
Selina Zhang(左二)的智慧傘，讓她獲得今年的雷傑納隆科學獎第八名。(雷傑納隆科學獎提供)

斑衣蠟蟬(Spotted Lanternfly)為害不淺，新澤西農業廳呼籲州民噴灑農藥滅除，華裔學生瑟琳娜‧張(Selina Zhang)發明成本不到200元的「智慧傘」對付這類蠟蟬，並因此得獎。

還在念北漢特敦高中(North Hunterdon)的瑟琳娜‧張說，傳統滅蟲法很費力又不環保，於是她想到，用一個更針對性也更環保的方法，那就是把家裡後院的大陽傘裝上太陽能電網，用人工智能晶片控制，這項發明由她命名為「人工樹能」(ArTreeficial)的捕蟬傘。

她在位於阿南戴爾(Annandale)的住家後院建造的捕蟬傘，外表看起來就是裝了太陽能板的傘，似乎沒啥大不了，但細看其表層的細線可「電死」昆蟲；為了誘捕斑衣蠟蟬，她運用蠟蟬喜歡的天堂樹做成的香。她又以人工智能與機器學習技術，只誘捕蠟蟬，放過其他昆蟲，這樣，避免「傷及無辜。」

她為了研發這套捕蟬技術，拍了好幾百張蠟蟬照片，花了好幾周的時間，訓練「人工樹能」捕蟬器專事捕殺斑衣蠟蟬，今年初將有關文獻及海報提交給雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search)當局，獲選前10名。

科學學會1942年起舉辦這項比賽。學會會長暨執行長艾吉梅拉(Maya Ajmera)說，這是全國最具聲望的高中科學研究競賽。今年參賽的研究項目破紀錄達2100個，張同學的捕蟬傘榮獲第八名，獲頒學者獎。

艾吉梅拉說，「一旦獲頒學者獎，你就是全國最頂尖的年輕科學家或工程師，這頭銜可不容易獲得。」

科學學會人員指出，張的研究突出的地方，在於運用多種方法與原理，為困擾家鄉及全國各地的問題，提出解決之道。艾吉梅拉說，「她運用工程學、人工智能技術，又做了農業以及其他學門的研究，」解決了一個大問題。

張甚至從「舞蹈革命」電動遊戲和棋盤汲取靈感，設計出得獎作品。接下來，她希望造出不同大小的捕蟬傘，造福鄉里。

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