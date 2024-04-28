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消失近50年 瀕危物種女王蛇重現新澤西州

編譯周芳苑／綜合報導
消失將近50年的女王蛇在新澤西州再度現蹤。(新州環保廳官網)
消失將近50年的女王蛇在新澤西州再度現蹤。(新州環保廳官網)

新澤西州松林地委員會(Pinelands Commission)爬行動物學家德拉根(Jeff Dragon)最近花一個半小時艱難穿過泥土和樹林，找到消失將近50年的女王蛇(queen snake)，這條蛇掛在灌木叢上，看起來就像是銷售架上的項鍊。

女王蛇被新州列為瀕危物種，最後一次出現是1977 年，很多人以為已絕種，沒想到卻在4 月14日重現，令人興奮。

學名Regina septemvittata的女王蛇無毒，長15吋至3呎，顏色介於綠色和棕色，在新州約23類蛇種中堪稱罕見，通常現身德拉瓦河旁沿特倫頓到格洛斯特郡的狹窄地帶，很挑食，幾乎只吃新蛻皮的軟殼小龍蝦。

賓州，女王蛇並未被列入受威脅物種，但非營利組織 NatureServe將其視為脆弱物種，該組織的紐約、德拉瓦和新州分部認為女王蛇面臨「極度危險」。

37歲的德拉根在全美各地尋找爬行動物，他不願透露發現女王蛇的精確位置，以免業餘人士跑去尋找更多蛇，僅表示在格洛斯特郡(Gloucester County)發現的，並不在松林泥炭地區(Pinelands)。

德拉根因為朋友在地下室發現女王蛇而自2021年起展開搜尋之旅，他朋友後來又發現一條死去的幼蛇；德拉根猜想是朋友的貓抓到蛇。

德拉根後來在朋友家附近溪流中搜尋，毫無斬獲。直到今年，趁著植被變茂密前、天氣溫暖到足以引蛇出來時再次搜尋，穿過茂密灌木叢約 90分鐘後，德拉根看到一條女王蛇出現在灌木叢上，出手抓住；他拍照並透過衛星導航系統記錄位置，通知新州環保魚類和野生動物部門(New Jersey Fish and Wildlife)首席動物學家尚茨(Kris Schantz)，他最終釋放那一條母蛇，因為太小，需要特製發射器追蹤。

女王蛇再度現身是好兆頭，表示水夠乾淨足可養活小龍蝦和蛇。

尚茨說，20年來新州鎖定目標進行搜索，從未發現女王蛇；目前無法核實新發現的蛇從何而來，或許有人從外州帶來。官員將繼續努力追蹤和記錄更多女王蛇。

女王蛇在美活動範圍大約是東部的三分之一、延伸到加拿大；在美國約一半地區，被視為瀕危或脆弱狀態，值得關注。

新州 新澤西州 賓州

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