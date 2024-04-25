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賓州農場停業未發員工利潤 勞工部追討

記者張聲肇／綜合報導

賓州德拉瓦郡洋菇農場2019年停業欠薪，勞工部為前員工追討，67名共被欠59萬7351元利潤的前雇工，很快就會拿到自己該有的一份。

位於嘉內特谷（Garnet Valley）的Joseph Silvestri & Son洋菇農場老闆費康多（Donna Fecondo ）因為稅務詐欺，2022年被判罪行確立，按照利潤分享計畫該給員工的利潤一直拖欠不給。她當庭認罪，後來被法院判處46個月徒刑及60萬元罰金。

聯邦檢察官調查發現，費康多2013-16年向員工收取薪資稅，每周一次，卻沒繳納給政府。2017年報稅時，這三年的稅都不報，等於欠政府125萬元稅。此外，2015和2016兩年度的個人所得稅和公司稅，她也沒報。

聯邦檢察官羅梅若（Jacqueline C. Romero）上月表示，在報稅季節，很多人都在抱怨課稅太多，「但最後還是乖乖繳稅。」因此，康費多將近四年的監禁徒刑，應該給大家很明白的教訓：光是想逃稅，犯稅務詐欺罪，最後還是要付出高昂的代價的。

經過法院審判後，費康多不但要吐回她「侵吞」的員工稅金，自己積欠的個人所得及公司稅，還是得補繳給政府。

利潤 報稅 詐欺

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