在呼呼大作的風聲中，佛光人又一次參與了2024年新州春季清淨海岸線活動。

在呼呼大作的風聲中，佛光人又一次參與了 2024 年新州 春季清淨海岸線活動。

4 月 13 日一早，新州佛光山監寺滿普法師，特別帶領住在道場附近的師兄姐誦經祈願，隨後共乘 到 South Amboy 的 Waterfront Park 與其他各鎮的師兄師姐會合。國際佛光會紐澤西協會會長童振邦 在淨灘開始前，帶領全員恭讀星雲大師 《為義工祈願文》。

四月以來連日春雨，州政府已幾次宣佈沿海地區水災。從公園最高處望向海灘， 只見被海潮衝上 岸的樹幹樹枝散落各處，觸目驚心。海邊狂風大作，衣著單薄年輕人中，有的已冷得發抖。見此 情景，南區分會長許故鄉師姐立刻去車上拿了毛毯，讓他圍上。

在鐵網石頭組成的長長護欄裡，散落著不少垃圾。無奈隔著鐵網，撿垃圾神器也搆不到。只見人 高馬大的初中生 Marvin， 二話不說，翻過鐵網，在一個又一個大石頭間，撿起瓶罐垃圾，裝入隔 網遞來的垃圾桶中。

甫從外州搬來不久，第一次參加淨灘的楊捷娟師姐，腳著雨靴，靠著雙手，滿桶滿手而歸。

首次參與的高中生 Nicole, 與 Marvin 一組，主攻攀爬石堆， 尋找夾在其中的垃圾。Marvin 的媽媽 說，每次都像尋寶，樂趣無窮!

同樣是首次參與的許惠晴師姐和劉明富師兄，是最後回來的一組。滿臉的笑意， 一定是「撿垃 圾」撿出許多歡喜。

這次最大的垃圾是一面桌板，由三位師姐抬出。十四位師兄姐，齊心合力，將收集的垃圾，分門

別類地作記錄，完成報告交給主辦單位作為環保立法的依據後，再將垃圾傾倒到指定的收集箱。

負責此次活動的臥龍分會長詹淑華師姐，拿出了早就準備好的暖心便當。

回到道場，滿普法師再次帶領大家做功德回向後,在齋堂享用了值班師姐早已準備好的熱騰騰湯 麵，為春季淨灘畫上圓滿的句號。做好事需要大家共襄盛舉，師兄姐們已經開始討論秋季，要去 更大的海灘一展身手了。 【人間社 高清 美國紐澤西報導 • 攝影:詹淑華、殷楚枝】