專挑賓州亞裔商家盜竊 集團首領落網

專挑亞裔老闆下手的闖空門犯罪集團首腦格雷(Frederick Gray)17日落網。(本薩勒警察局)

經過數月調查，專挑亞裔 老闆下手的闖空門犯罪集團首腦格雷(Frederick Gray)17日落網。

美國廣播公司新聞網(ABC News)旗下「費城 WPVI」電視台18日報導，來自費城的45歲格雷17日被本薩勒(Bensalem)警方逮捕，接著移送巴克斯郡(Bucks County)監獄 。

格雷被指控入室盜竊、違法入侵，以及刑事毀壞罪(criminal mischief)。

本薩勒警察局長麥克維(William McVey)表示，至少還有一人涉案，但隨著調查進展，會清查到更多嫌疑人；麥克維呼籲大眾，若有相關線索請主動與警方聯繫。

這宗調查始於2023年9月，當時監視器拍到兩個人犯案，其中一人揮舞槍枝，闖進入本薩勒的一個亞裔家庭，受害家族在費城經商。

本薩勒調查人員經過探查後，確定涉案嫌犯積極跟蹤受害家庭在家庭與事業兩點之間的一舉一動，犯案後也未停止跟監。

麥克維說：「我們發現一些令人惴惴不安的事情，嫌犯將追蹤設備固定在受害者的汽車上。」

不幸中的大幸是，嫌犯入室盜竊期間，受害家庭沒人在家；本薩勒警方花費數月拼湊線索，近期終於將嫌犯逮捕歸案。

麥克維表示，格雷是有類似前科的慣犯，「2014年因為相同手法被指控，他的主要目標是亞裔人士」。

麥克維說，「格雷被控十幾宗入室盜竊案件，服刑三年半後獲釋」，「希望他此次被判得更重，並在州立監獄服刑更長時間，這樣他就不會在外為非作歹」。

格雷目前仍然在押，保釋金為2萬5000元。