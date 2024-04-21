推動禁菸受挫 大西洋賭城員工狀告州長

新澤西州大西洋賭城員工多年來持續推動賭場禁菸，但至今沒有明顯成效。(pexels)

新澤西州 大西洋賭城員工多年來請州議會立法禁菸，始終沒下文，因此訴諸法院；代表數千名賭場員工的團體日前向新州 高等法院提告，稱州議員「特惠」賭場老闆，准許遊客在賭場室內抽菸，「有意迫使員工在有毒的環境工作」，導致重病、死亡時有所聞。

1985年起在好幾家賭場擔任發牌員的懷特(Lamont White)說，「我們這一行上班時聽到最糟的一句話是：『可不可以給我菸灰缸？』新澤西每一個勞工 都受到保護，唯獨賭場勞工例外。」

本案被告是州長墨菲和代理衛生局長巴斯頓(Kaitlin Baston)，原告請法院推翻法律漏洞，將賭場也列入州法規定的禁菸場所。

許多准許賭博的州，禁止在賭場裡面抽菸；有些州允許場內吸菸，但賭場經營人自己禁止。大西洋城是內華達外，美國最負盛名的賭城。拉斯維加斯的賭場，多數准許賭客吸菸。但東北部各賭場都不准，只有大西洋城的賭場沒跟上這「健康標準。」

2022年，新州議會曾考慮立法禁止，但賭場業者反對，理由是對生意不好，特別是剛從新冠病疫大流行時期的蕭條復甦，加上紐約一帶的新賭場加入競爭，大西洋城賭場禁菸的話，生意更難起死回生。

但賭場員工說，長期接觸「可能致命的二手菸」害他們有精神壓力，也造成癌症、氣喘、心臟病等健康問題。訴狀指出，至少一名不吸菸的員工，因罹患吸菸相關的疾病而死亡。

波佳塔賭場發牌員維托拉(Nicole Vitola)說，她了解有些州議員也願意立法禁止，但法案遲遲無法通過，「我們只好另循他途，因為每在煙霧中工作一天，生病的機率就增加一些。」

原告律師史密斯(Nancy Erika Smith)說，迫使勞工承受二手菸，無異歧視他們，「為暗室政治而犧牲勞工健康，令人噁心」，再說，禁菸不會影響生意，員工也希望賭場的生意好。