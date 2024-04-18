響應州長 賓州2保險公司鬆綁避孕藥給付

賓州 至少兩家保險 業者宣布，配合州長夏皮洛的婦女生育權政策，讓需要用到避孕藥的婦女能夠輕易買到，不必繞過「不必要的障礙。」

聯邦食藥局上周核定第一種每日服用的避孕藥Opill，CVS健保 公司和蓋森傑(Geisinger)健保公司承諾，不論是否提出醫生處方，到藥行購買避孕藥的保戶將獲全額給付，不必分攤自付額。Opill藥房和網售商如亞馬遜都可購得。

夏皮洛籲請保險公司「便民」，免收手續費和自付額等「額外費用」，這可替消費者每年省下約250元。

賓州保險局局長韓福瑞斯(Michael Humphreys)說，夏皮洛政府堅定支持婦女自行做出健保決定的自由，以及獲得充分健康照護的權利。他敦促健保業界勿讓特例法規阻礙女性獲得健康照護。

口服避孕藥歷來要有醫生處方，才能合法買到，食藥局首度核准每日服用的避孕藥在藥房銷售後，避孕藥不再困難取得。

口服避孕藥除可避孕，對月經相關病症也頗具功效，譬如經痛、月經不順、子宮肌瘤，對子宮內膜異位引起的疼痛，和月經引發的偏頭痛均有療效。

專家指出，每月份20元的Opill，方便又便宜購得的話，對偏鄉交通不便的女性最為有利。凱瑟家庭基金會調查發現，約三分之一靠荷爾蒙要避孕的婦女，因為藥接不上耽誤避孕，估計全國1900多萬需要公費支助避孕藥的生育期女性，住在不方便取得藥物之處。