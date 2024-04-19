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黃育羚 婦產科醫師提醒孕婦每天 都需自我監測

新澤西訊

新州黃育羚婦產科醫生精通國、英語，能與華裔婦女患者無障礙溝通，她專業的醫療技術和熱情的態度、超強的親和力給予患者十足的安全感，能為母嬰患者的健康及安全保駕護航。

　Diana Huang 博士以優異成績畢業於哥倫比亞大學巴納德學院，獲得學士學位。 她在 SUNY-Buffalo 醫學院和生物醫學教育學院攻讀醫學學位，並獲得Cylde L. Randall Society Award in Gynecology-Obstetrics 學術卓越獎。 黃醫生在貝斯以色列醫療中心完成了她的婦產科住院醫師實習，在那裡她被授予首席住院醫師的榮譽。 她還獲得了住院醫師研究獎和微創手術的 AAGL 住院醫師獎。 黃醫生的同行評議研究論文“結核性腹膜炎表現為急腹症：病例報告”發表在美國婦產科雜誌上。

黃育羚醫生愛心提示：孕婦居家時每天要做自我監測；如監測體溫變化、體重變化、胎動情況，有無腹痛、陰道流血及分娩徵兆等情況，必要時監測血壓（尤其是有基礎疾病、血壓異常者）。孕婦居家自我監測的過程中，如果出現與產科因素有關的異常，要及時去醫院產科就診！小科普：與產科因素有關的異常主要是指胎膜早破、陰道流血、宮縮，以及頭痛、腹痛、胎動異常等。

黃育羚醫生預約電話：973-949-1286/973-553-5761；THE MODERN WOMAN OB/GYN新址：131 Columbia Turnpike Suite 1， Florham Park, NJ 07932

華裔 新州 哥倫比亞大學 以色列

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