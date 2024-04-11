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熱愛都鐸風格 新州買家加價35萬搶房

編譯尤寶琪／綜合報導

新澤西州蒙特克萊爾(Montclair)一棟都鐸風格(Tudor-style)的豪宅才剛掛牌，要價145萬元求售，就有買家提出讓賣家難以拒絕的報價。

位於維隆納鎮(Verona)房地產經紀公司BHHS Fox & Roach西艾薩克士(Essex)辦公室經紀人奧爾西尼(Lauren Orsini)指出：「買家第一天就出現了，而起還提出了賣家無法拒絕的報價。」

賣家提出的價格為180萬元，整整比報價高出了35萬元，而且是現金；奧爾西尼表示：「賣家對此非常滿意。」

賣家是在2023年買入這棟豪宅；這棟都鐸風格豪宅當時是在5月以119萬元價格掛牌，賣家以140萬元價格買下。

奧爾西尼指出，一般情況，房子在掛牌後會先在周末開放參觀，然後等到週二在選出最高和最好的報價。

她說：「許多經紀人都會等到最後一刻才提交報較，因為他們不希望自己的報價成為別人講價的手段；這次的報價是來自一位非常精明的經紀人所提出的激進報價。」

賣家尚未未收到其他報價；奧爾西尼指出：「多數經紀人都不會預料有這種結局。」

這棟房屋是英國都鐸式建築，共有六間臥室、四間衛浴和兩間廁所；一間帶有膳務室(butler's pantry)、調酒櫃桌(wet bar)和早餐桌(Breakfast Nook)的廚房、一間下沉式客廳、一間鑲板圖書館、一間日光室和一間有更新過衛浴的主臥以及拱型天花板三樓媒體室；這棟豪宅位置也很便利，同時靠近火車和公車站以及購物中心。

奧爾西尼表示，蒙特克萊爾的房產售價通常會比售價在高出約20%至45%，但市場目前是處供不應求的狀態。

蒙特克萊爾的房屋通常在市場上待34天，而其中間售價為77萬元，較2023年同期上漲了2.7%；新澤西房產經紀人協會(New Jersey Realtors)，新州2月出售房屋平均在市場上待了44天，中間售價則為50萬元。

新澤西州 房地產 新州

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