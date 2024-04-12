世界華裔小姐大賽2024海外暨北美賽區海選開跑

歡迎全美有美貌有才藝有夢想的華裔青年女性踴躍報名參加！

世界華裔 小姐大賽於2008年首個在中國申請註冊、擁有完全自主知識產權，大賽標識已獲國家版權局批准。大賽自2008年至今已連續成功舉辦了十多屆，成為世界獨樹一幟弘揚中華民族優秀傳統文化的傳播品牌。通過大賽凝僑心匯僑智聚僑力搭建美麗平台，不僅令參賽選手在大賽中收穫專業的訓練，還能夠在公平及多樣化的選美舞台上展現自我實現夢想！

世界華商小姐大賽海外賽區暨北美賽區由世界華裔小姐大賽海外賽區暨北美賽區組委會。

美國東方文化藝術交流恊會主辦，參賽基本條件包括：1，年齡在16至28歲的未婚的女性；2，身高165以上（如綜合素質較好身高可放寬到163）五官端正身體健康（沒有紋身沒有箍牙等）3，高中以上學歷或在校大學生或已工作；4，居住北美地區的華裔或有40％中國血統、略懂中文之女性；5，必須具備一項才藝，如唱歌、跳舞、中國功夫或樂器；6，目前沒有與任何公司簽訂合同，如有請說明；7，沒有犯罪記錄及不良嗜好；8，服從大賽組委會的一切安排，依時參加集訓及外景拍攝活動等相關規定！（冠亞季軍或其他選手都有機會代表北美賽區將於8月前往中國參加全球總決賽）

報名方式：1、參賽選手填寫報名表附上小二寸證件照片，全身禮服及旗袍照片，才藝展示視頻，並繳交報名費。（報名費為$1200，可銀行轉賬或現金支付均可。2、組委會或將舉行一次選手見面會，外州之選手如不能出席，可將個人資料發至負責人郵箱便可。3、組委會通過選手見面會、照片及視頻篩選，將通知入圍 選手參加決賽。4、收到通知的選手請按賽程要求，準時報到參加集訓、拍外景至比賽結束（冠亞季軍或有時間的參賽選手請預留一天回訪贊助商）5、報名截止日期為：6月18日2024。

詳情咨詢及報名熱線：李小蘭（Gloria Li）電話：8563838678 郵箱：[email protected] 微信 號：soso199389。Sammi Mo郵箱：[email protected]