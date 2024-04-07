不敵私企福利 費城市府23%職務缺人

費城政府員工急缺，其中缺工最嚴重的是公安機構，包括警局和監獄。(費城警局臉書)

費城 經歷多年缺工危機，影響該市基本服務和加班費支出，官員日前表示，招募情況已比新冠肺炎疫情 前略為回升，市府並積極宣傳徵才訊息以招募新人。

費城人力資源室主任扎卡尼(Michael Zaccagni)表示，2023年是過去四年來，招聘率首度超越市府員工離職率。

扎卡尼形容此這股趨勢為「轉機」，他在預算 聽證會上表示，「我們在疫情期間遭受重大打擊，但去年招募的新人數量大幅超越離職同事」。

官員作證說，市府約23%的職位缺員，從911報案電話接線生到建築檢查員等6200多個職位未補足員額，缺工最嚴重的是公安機構，包括警局和監獄，消防廳則缺數百名醫護人員。

與費城市長帕克(Cherelle L. Parker)共同出席市議會作證的官員表示，他們正採取諸多方法改善招募情況並解決問題，而此問題是帕克1月就任時就承接的燙手山芋。

人員短缺已造成連帶影響，包括費城市府支付的加班費創紀錄。

部分市議員關切，帕克政府要求員工每周進辦公室五天的政策可能影響招募成效，但她取消部分職缺需要大學學歷的政策則獲得肯定。

工作家庭黨(Working Families Party)的不分區市議員布魯克斯(Kendra Brooks)質詢提問，政府官員是否考慮過返工政策會讓需要照顧親屬的員工辭職；對此，費城人力資源首席行政官(CAO)卡蜜爾‧杜豪西(Camille Duchaussee)回應稱，費城計畫今年與代表市府員工的工會就該政策磋商，「一切都有可能，我們希望確保支持所有職員」。

費城缺工的情況普遍，主要是因為疫情改變了勞力市場和職場狀況；私人企業透過遠距工作、彈性工時和簽約獎金吸引政府員工跳槽，而全國各地的市政府都快速流失員工且難以招聘新人。

扎卡尼表示，費城積極宣傳市府工作穩定、福利好並加強招募活動，2022年在徵才活動中與800多名求職者互動，2023年互動人數成長至2800人。

警局則花費數百萬元宣傳徵才訊息，放寬體格要求以擴大警校申請報考的資格。