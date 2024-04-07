11.3億兆彩頭獎新州1人獨得 入袋恐只剩1/3

新澤西州 一人獨中兆彩(Mega Millions)11.3億元頭獎的幸運兒羨煞多少人，然而這筆巨額獎金衍生的所得稅相當驚人，但七折八扣後，如果選擇一次性領取，實領金額大約只有三分之一。

根據官方數據，頭獎獎金精確金額為11.28億元，一旦如多數人般選擇一次領取的選項(cash option)，獎金驟降為5.366億元。

緊接著，新澤西州樂透(New Jersey Lottery)數據顯示，國稅局 (IRS)將課收24%所得稅，金額超過1.287億元，新澤西州政府還會再課8%州稅，超過4290萬元將上繳州政府。

依此推估，選擇一次性領取現金的中獎者實拿金額約3億6488萬8000元，僅只是獎金名義金額的三分之一。

稅的侵蝕性不止於此，中獎人因得到一大筆「收入」，其所得稅稅基必定三級跳，肯定躍升到最高稅級，納稅金額水漲船高。

除非選擇領取「年金」(annuity)，實領金額才可能貼近11.3億元，前後分30年領取。頭獎得主選擇年金將會馬上收到一筆頭期款，之後再分29年付款，每筆金額比前一年多5%。

USAMega.com推估，如果選領年金，扣除州稅和聯邦稅後的第一筆款項淨額892萬8556元，第15年將攀升至1763萬6957元，第30年再增至3662萬854元，總計實拿5億9167萬9367元。

新州 這張一人獨享的中獎彩券是在海王星鎮(Neptune Township)的酒莊ShopRite Liquor售出，創下新澤西州2020年7月24日以來贏得兆彩首例，前次得主贏得1.23億元頭獎。

2002年兆彩開跑以來，新澤西州已有26名幸運兒，2007、2013年各有四位頭彩得主。

一張兩元的兆彩與所有中獎號碼匹配的機率大約是3億分之一。兆彩在美國45州及華盛頓特區和美屬維京群島販售，每周二、周五抽獎。