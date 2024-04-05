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餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

來老吳上海小籠 品正宗上海風味

新澤西訊

位於新州Edison金門超市旁的老吳上海小籠以經營正宗上海美味小食著稱。從事餐館行業40餘年的老闆老吳，是地地道道的上海人，其小籠包以皮薄、餡大、汁多、味鮮等特點深受新州朋友們的喜愛。顆顆小籠包均是現場手工製作，現點現包現吃確保新鮮，一口一個，一包湯汁正正好好。蟹粉小籠包更是味美鮮香，歡迎舊雨新知惠顧。

老吳上海小籠無論從食材的甄選、菜式的設計、烹飪、擺盤等都由老吳自己親自把關，老吳說食材的質量是決定菜品口感的重要因素，老吳上海小籠保證所有的食材均新鮮採購，保證質量是老吳這麼多年來始終不變的準則。現除了外賣還開設堂食，每天為朋友們提供油條、蔥油餅、南瓜餅、韭菜盒子、蘿蔔絲餅；特色冷盤有大家喜愛的金陵鹽水鴨、上海走地醉雞、五香牛肉、剁椒皮蛋豆腐、涼拌蔥油黃瓜等；風味點心有馳名上海小籠包、蟹粉小籠包、薺菜餛飩、酒釀圓子、八寶飯、紅油抄手、糯米燒賣等，芋泥八寶飯、蔥油拌麵、雪菜肉絲面、榨菜肉絲面、紅燒獅子頭麵、兩面黃、粗炒麵、各種飲品......品種繁多,樣樣精緻,口味地道。

老吳上海小籠就餐環境整潔，停車位充足。營業時間：週日至週四11:30-21:00，週五11:30-21:30（週三休息）；歡迎朋友們前來就餐。電話：848-200-7580；網站：www.shanghaidumplingnj.com；地址：879 US-1, Edison, NJ 08817

尊敬的客戶：

我們在此澄清，位於879 US-1 Edison NJ 08817 的「老吳正宗上海小籠」與「上海小籠」沒有任何關係。我們明確表示，我們是獨立的實體，由不同的個人擁有。我們最近意識到市場中潛在的混亂，老吳上海小籠希望確保我們的客戶獲得準確的信息。

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