威廉派特森大學WPU2024年暑期夏令營火熱報名中

威廉派特森大學WPU將繼續在今年暑假舉辦一周的特色夏令營FPA，主題為：高中生學會財物規劃有利於未來的大學定向和職場發展。現面向有興趣從事商業、創業或財務規劃職業的高中生，探索財務規劃領域，體驗大學生活，為自己未來的大學和職業生涯獲得寶貴的技能和積累獨特的經驗，參加一個提供不斷上升的課程。招收高一、高二、高三和高四的學生，進行個人財務管理核心領域的教育和培訓；項目將包括以小組形式進行財務規劃案例研究、制定財務計劃以及參加其它獎學金和獎品競賽，第一名團隊的每位成員將獲得每人 500 美元的獎勵，並且有資格在高中畢業後返回擔任輔導員。 除了提高高中生的金融知識外，該夏令營還將提供對註冊投資 諮詢（RIA）行業的深入瞭解，並向學生展示財務規劃作為職業的價值。

該項目由多個大學包括德克薩斯理工大學、密蘇裡大學、Prairie View A&M 大學、佐治亞大學、堪薩斯州 立大學和威廉派特森大學聯合主辦。 這些機構的結合也有利於為高中生提供與大學生、教師和職業專業人士聯繫的絕佳機會。西德克薩斯理工大學財務規劃教授 Lawrence Verzani 博士說：「我們非常自豪能夠為下一代理財規劃師和愛好者提供幫助，為明智且安全的未來鋪平道路「。「該夏令營為學生提供了一個獨特的機會，讓他們體驗財務規劃師的生活，並更好地瞭解他們對客戶財務未來的影響」，擔任 WPU 夏令營主任的 CFA Peter Caiazzo 說道。

在行業專家人士的指導下，學生們與學生顧問一起工作，培養了領導力、溝通、團隊建設和創業技能。 「作為學生顧問，我們的角色是引導他們通過這所學院，其中包括教他們財務規劃的基礎知識、完成案例研究以及他們必須向金融專業人士提出的其他挑戰」，Yeshua Perez 斷言。 在2023年的團隊競賽中，WPU 財務規劃專業的團隊獲得了總成績第三名的成績。 「我仍然為我的團隊以及他們一周以來所付出的辛勤工作感到非常自豪！」 FPA 的學生來自從馬薩諸塞州到佛羅裡達州的六個州，參賽後隊員們表示：「我們非常感謝德克薩斯理工大學允許我們參加這個項目。 我們期待 2024 年再次代表東北地區參賽」。

夏令營從2024 年 7 月 21 日至 7 月 26 日，因受到優質資金的贊助，每個錄取的學生只收費150 美元：包括所有餐費、活動和住宿費用！有意向參加的高中生或其家長可發電郵到 [email protected] 或電話973-720-3765瞭解詳情和搶位報名。