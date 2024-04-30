費城華埠萬安街高速公路封頂項目獲得1.58億美元資金

陳國賢（左3）與賓州參議員及費城市議員在新聞發佈會上。

日前，費城 民選官員宣佈為The Chinatown Stitch提供突破性的 1.58 億美元融資里程碑，這是 PCDC 和費城OTIS之間的合作項目。擬議的上限從第 10 街延伸到第 13 街，旨在扭轉數十年對華埠 的危害並重新連接唐人街。萬安街高速公路（Vine Street Expressway）一直是分離的象徵，分裂了唐人街並擾亂了城市結構。此次資金注入，標誌著費城低收入 族裔社區重新優先排序，並促進唐人街發展成為少數民族騰飛地的重要一步。

特別感謝 PCDC 創始人葉馬銀愛（ Cecilia Moy Yep），她堅定不移的奉獻精神、遠見和毅力，使這一里程碑成為可能。PCDC 是由她倡導反對修建萬安街高速公路和保護歷史悠久的神聖救贖主教堂和學校而成立的。葉馬銀愛和她的組織者團隊60年前就以「用拳頭打你嘴」的態度定下了基調，以拯救歷史悠久的神聖救贖主教堂和學校。葉馬銀愛說：「這是唐人街歷史性的一天——40多年前我們的社區被切成兩半，現在將被“縫合”在一起。衷心感謝所有幫助這一夢想實現的人們。」

為這一成就做出貢獻的人，包括孜孜不倦地倡導這一變革性項目的政府官員。美國參議員 Bob Casey、美國眾議員 Brendan Boyle、美國眾議員Dwight Evans和市長Cherelle Parker 與社區成員和地方官員一起慶祝這一里程碑，並重申他們致力於加強城市基礎設施和支持唐人街社區。此外，還要感謝交通、資訊和安全辦公室 (OTIS) 在實現《唐人街縫合》過程中給予的合作和支持。他們的合作對於確保項目的成功至關重要。

參議員Nikil Saval表示，費城唐人街已有 150 多年的歷史，是我們國家遺產中令人難以置信的一部分，儘管遭遇了系統性的困難，但仍在不斷發展和繁榮。唐人街縫合項目是修復這個充滿活力的社區過去所受傷害的必要組成部分，是對唐人街居民和企業以及每個在這裡安家的人的一項重大投資。

眾議員Mary Isaacson表示，很高興看到各級政府之間在重新連接這個社區方面的合作，並期待與社區成員就公共空間進行創新規劃，他們現在不僅能夠想像，而且能夠實現這一目標。

市長 Cherelle L. Parker 評論道，該項目將幫助唐人街更好地連接市中心的其他部分，並為社區提供必要的綠地，這是最好的政府間合作。

費城華埠發展會執行主任陳國賢表示，當我們慶祝這一時刻時，我們必須承認我們來到這裡的集體努力和決心，特別是來自 PCDC 員工的集體努力和決心。他們對唐人街和費城 AAPI 社區的承諾，反映了 PCDC 促進亞裔和 BIPOC 社區公平的決心。該項目有望重新連接社區，為唐人街帶來安全、繁榮和光明的未來。