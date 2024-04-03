美國猴嶼民俗文化中心舉辦慶賀侯封境護閩將軍千秋華誕遊神慶典 場面盛大 感受中國民俗文化魅力

美國猴嶼民俗文化中心僑領向民眾致以節日問候。左6為董事長張文欽

3月31日，美國猴嶼民俗文化中心（以下簡稱「文化中心」）舉辦了一年一度的猴嶼民俗文化節—侯封境護閩將軍千秋壽誕遊神。猴嶼民俗文化節是費城華埠 ，乃至美東，最盛大的中華民俗活動之一。數百鄉親遊行，千餘市民參與，傳承中國民間文化，讓各族裔民眾零距離觸感福建猴嶼同胞的質樸與豁達，共同感受中國傳統民俗魅力。

上午十點半左右，來自費城、紐約和大華府等多地的猴嶼鄉親組成盛大遊行隊伍，從華埠木街文化中心出發，環饒華埠一圈。舞獅隊領頭，熱鬧非凡，鄉親們有的手舉橫幅，有的手持花籃，有的身著中華特色服飾，有的裝扮成各路聖賢形象。在民間樂隊演奏中，隊伍緩緩前行，展現猴嶼鄉親的熱情與風采，並展示世界和平-天道倫理-孝親睦族-正大光明-仁慈博愛-和諧萬靈-國泰民安-五福臨門等民間良好祝願。

中國城牌坊前，擺滿了三牲蔬果和香爐等，鄉親和商戶紛紛上前燒香祈福，祈求風調雨順，華埠和諧，財源滾滾等。人們在此寄託了美好的願望和期盼。同時，牌坊下搭設舞臺，天官賜福、八仙祝壽、腰鼓舞和西洋管樂表演、獨唱、舞蹈等特色表演一一呈現。

文化中心董事長張文欽表示，舉辦民俗文化節，旨在弘揚中華傳統民俗文化，增進社會和諧。活動得到了賓州 及費城政府的大力支持，讓各族裔世界友人有機會一起觀摩古聖先賢祝壽場景。自2009年首次舉辦文化節以來，鄉親們風雨無阻地牽手走過了15個年頭，感謝大家的團結精神，岀錢岀力，從而創造出一年又一年的壯觀場面，增進了中美民間友好。所取得的成就，離不開鄉親和各界朋友們的共同努力，同時感謝眾多社區友好協會的鼎力相助。冀望未來繼續努力攜手並進，不忘初心，砥礪前行，讓猴嶼民俗文化節越辦越興旺，祝賀遊神活動取得圓滿成功。

費城猴嶼聯誼會會長張君魁向記者說道，不管身處何處，離家的遊子總是時時思念家鄉。民俗文化節成為了人們的情感寄託，安撫在外的遊子心境，同時也是鄉親們的精神紐帶。雖遠離故土，但文化習慣卻一路相隨，舉辦民俗活動融入了人們對家鄉的深深眷念，冀望中華傳統文化於光陰的流淌中在海外世代流傳。

在遊神活動結束後的慶祝宴會上，中國駐紐約總領事館領事向裕韜、陳曲鋒到場祝賀文化節成功舉辦，賓州州長亞裔 委員會主席陳威、賓州參議員Nikil Saval、賓州政府衛生廳亞太裔衛生平權委員會委員孫一、猴嶼中心副董事長張子愛、猴嶼聯誼會會長張君魁及名譽會長張子鍾、賓州華人 僑團聯盟榮譽秘書長朱楓、費城協勝公會元老陳姿、美國福建友好聯盟總會主席楊蓮英、美國猴嶼聯誼會後任主席張子南等相繼發言，讚揚文化中心以遊神儀式、閩劇表演等形式向美國社會演繹福建文化，深受各族裔民眾的喜愛，業已成為當地多元文化的重要組成部分。展望未來，期許鄉親們做好中華文化的傳承者，增強中華民族凝聚力和影響力，為增進中美人民友誼添磚加瓦，為世界和平作貢獻。