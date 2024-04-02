入獄近30年 上訴法官推翻賓州3男殺人罪

賓州 三名男子在1997年被控殺死一名70歲女子，儘管他們的DNA 與兇案現場發現的不符，但仍被裁定罪名成立，監禁至今近30年，但一名上訴法官在本月28日推翻裁決；由於檢察官仍在決定是否上訴，三人仍繼續留在監獄 。

案發時，三人分別是15歲的查佩爾(Derrick Chappell) 及其表兄弟強生(Morton Johnson)與格拉斯蒂(Sam Grasty)，現在都已40多歲了；多年來他們向聯邦法院提交自訴請願書(pro se petition) ，聲稱他們被錯誤定罪，但請願書統統被駁回。

案情指70歲死者尼克斯(Henrietta Nickens)在案發晚上曾打電話給女兒說看電視，後來被發現她的家遭洗劫一空，她也遭到嚴重毆打，內衣被脫掉，牆壁和床上用品上都有血跡。

警方事後拘捕三人，儘管當時的DNA 測試顯示受害人屍體以及現場一件夾克上發現的精液，與他們任何人都不相符，但仍然全被定罪。

代表格拉斯蒂的非營利法律組織律師卡斯特萊羅(Paul Casteleiro)指出，此案是檢方製造的冤獄，案中的各種入罪證據都極其荒謬。

卡斯特萊羅說，檢方為了解釋DNA不符的原因，認為受害者在遇害前可能有過自願的性行為，又或三人在現場攜帶了用過的保險套。然而，死者患有慢性病，也沒有已知的男性伴侶。

他說更荒謬之處，陪審團居然接受了這些說法。

賓州德拉瓦郡普通上訴法院法官布倫南(Mary Alice Brennan)在3月28日的聆訊上推翻原判，並定於5月23日舉行保釋聆訊，以確定地方檢察官是否上訴。

檢方發言人表示，檢方下星期會覆核此案，到時會決定下一步行動。