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佳欣旅遊帶您玩遍地中海六國

紐約訊
佳欣旅遊帶您玩遍地中海六國
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每年8月至10月當暑假、夏季漸入尾聲，氣候宜人之際，是搭遊輪旅遊的愛好者出遊的最好時段，歐洲的地中海一直以來都是眾家愛好者的首選，城市漂亮古蹟多，一個接一個，每天上岸少有曠日海上游，海岸線風光綺麗，海島景色優美，搭船遊覽地中海是每位去到歐洲旅遊者最絢麗的夢想，即使重複前往也已不是奢望。佳欣旅遊達人傅鶴鳴特地精選了全新科技超級豪華遊輪Norwegian Viva，在首航季時期帶領大家前往地中海。

六國15城行程安排到義大利羅馬的競技場，佛勞倫斯的文藝復興大衛雕像，比薩的斜塔，拿不勒斯的海岸線和匹薩，龐貝兩千年的火山廢蹟和蘇蓮多的海港情歌歸來吧；希臘雅典山上兩千五百年的衛城神殿，愛琴海明珠聖多瑞里的藍頂白屋蔚藍海水和夕陽，另一顆明珠米克諾斯的石路紅花名店街和五座風車；土耳其東羅馬和鄂圖曼帝國千年首都橫跨歐亞兩洲的伊斯坦堡，有索菲亞大教堂、藍色清真寺阿拉伯王宮、水下宮殿，聖經上多次提及的兩千年古城以弗所廢墟，庫莎達西港口著名的土耳其地毯、皮件；教廷梵蒂岡博物館和教皇方濟各的世界最大聖彼得大教堂；法國南部美麗蔚藍海岸美譽的尼斯海灘；摩納哥奧斯卡影后葛麗斯凱麗皇后和賭城聞名的蒙地卡羅。

六國15城14天行程10/17出發，全套服務一路到位旅客不用擔心，全程華人帶隊，費用包括來回機票、遊輪食宿娛樂、上岸每天的華語當地導遊巴士遊覽，前、後晚港口酒店住宿，每人僅四千餘元。

為了配合暑假學童放假，佳欣旅遊也特選了行程較短，僅去愛琴海兩側的希臘、土耳其精華遊，10天行程8/17出發，每人僅三千餘元。

報名截止日期4/16，交遊輪訂金、機票費用和護照影本，餘款出發前四個月繳交。詳細行程及彩色簡章，請至佳欣旅遊法拉盛緬街37-02一樓F6A室索取。電話(917) 375-7740，電郵[email protected]微信號與電話同。

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