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終結露天毒場 費城擬撥1億治毒癮患者

編譯黃祖綺／綜合報導

費城市長謝瑞爾·帕克(Cherelle L. Parker)提出了一項耗資1億元的計畫，旨在建立新的分診和健康設施，這是她終結露天毒品市場的承諾的一部分，也讓建立由市政府資助的毒癮者收容中心更近了一步。

儘管帕克表示這些中心是她政府的重點，但在她日前向市議會發表的首次預算演講中指出，該想法仍在積極推進中。有關提議的治療方案細節不多，尚不清楚執法部門在其中將扮演什麼角色，包括警方是否會將人們非自願帶到這些設施中。

帕克表示，政府官員正在研究如何為毒癮、無家可歸和心理健康問題的人們提供長期護理、治療和住房，已經和費城醫療保健系統和保險公司開始制定康復和治療計劃。

費城近年來因服藥過量而死亡的人數創歷史新高，開設此類設施將是一大轉變，但一些民間團體長期以來一直反對在社區開設戒毒治療設施。

在市議員提出這個想法一個月後，用於分診設施的專款就到位了。代表肯辛頓市的四名議員組成的小組表示，他們將為該市運營的「分診中心」尋求資金，建議警察可以將毒癮者帶到收容中心進行康復，若拒絕可逮捕。

市議員斯奎拉(Mark Squilla)表示：毒癮者必須接受治療計劃，否則將會被捕。

目前還不清楚擬議的設施與現有的戒毒中心有何不同。該市至少有五個提供戒毒計畫和藥物輔助治療等服務的戒毒中心。

洛杉磯加州大學人類學教授布爾格瓦(Philippe Bourgois)表示，分流設施可能對某些使用者有效，零容忍政策較無效果，因為「要麼治療，要麼入獄」會造成許多人舊病復發。 2018 年的一項研究發現，被監禁的人在獲釋後，有服藥過量的高度風險。他表示，成癮治療的黃金標準是「最大限度地增加康復途徑，並減少懲罰性替代方案」。

帕克的計畫遭到進步派的抵制，這些人主張採取公共衛生的方法來解決吸毒過量危機，而不該將吸毒定為犯罪。

費城 加州大學 預算

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