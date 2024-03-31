費城警隊嚴重缺人 州長放寬跑步等體能條件 吸引新血

費城警隊人力嚴重短缺。(費城警察局Ig截圖)

費城 警隊嚴重缺人，令人擔憂造成公共安全問題。為了吸引更多人加入警隊，警察部門及至州長都想方設法，除了提供更多優渥福利外，甚至降低體能要求，包括減少俯臥撐(伏地挺身)的次數。

目前費城的警察名額應為6000人，然而卻有836個空缺，加上大約470人因傷而無法上街執勤，可見其嚴重缺人程度。

其實警隊缺人並非費城獨有，全國多個城市都面對同樣情況，例如洛杉磯 為投身警隊的新人提供住房補貼，華盛頓特區提供超過 2萬元的簽約獎金。有些州份將警察的最低年齡降至18歲，有些甚至連非公民也可成為警察。過去有紋身、曾經吸毒、體能不足等，現在都不再是問題。

為了縮小與這些州份的差距，賓州民主黨 籍州長夏皮羅(Josh Shapiro)在去年底簽署一項法例，降低了費城警隊申請人的體能要求，從仰臥起坐到定時長跑乃至俯臥撐等都大大減少。

就以跑步為例，現在跑1.5公里可在20分鐘內完成，但以前是在17分鐘內；另外根據年齡和性別，只需要做3到5個仰臥起坐或俯臥撐即可。

費城警察局負責招募新人的警官沃克(John Walker)說，自實施新法例後，已有51%的人員通過測試合格，而以前合格比例僅為36%。沃克認為，數字反映了體能要求對能否投考警隊是有重要影響。

他認為，以合理、合乎邏輯的做法讓投考者成功加入警隊，也讓警隊擁有更多的人才，是一個雙贏結果。

犯罪與公共安全的擔憂一直是費城市民最關心的問題，這也是最近市長選舉的一個主導因素，最終由民主黨籍的帕克(Cherelle Parker)當選，她的政綱就是要嚴厲打擊犯罪，推動雇用數百名警察來應對治安。

此外，夏皮羅今年初還取消了申請成為州警必須具備至少60個大學學分的要求，結果一個月內的申請數量激增，若按以前做法，近一半人沒有資格。