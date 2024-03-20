大費城華人餐館協會成立19週年慶典暨龍年迎新宴會 憶往昔 看今朝 展望美好未來

餐館協會主要職員向嘉賓敬酒。後排右4、7為朱楓、楊忠瑞

3月17日中午，大費城華人 餐館協會成立十九週年慶典暨龍年迎新宴會，在華埠 東方明珠酒樓舉行。中國駐紐約總領館領事王程、許朝暉，多名賓州 及費城政要，大費城地區各華社僑領，數百名華裔餐飲業主共聚宴會，慶祝費城中餐業權益機構的蓬勃發展。

活動伊始，在雄壯的中美兩國國歌奏響後，董事長楊忠瑞致歡迎辭，表示餐館協會自成立以來，與各社團共同合作，努力推動社區各項事務，舉辦“少鹽講座”，積極參加“反歧視抗議示威遊行”及“反對宵禁法案”活動，為亞裔 餐飲業主爭取權益，造福僑胞。同時還重視與主流社會的聯繫，幫助州市議員競選人競選，只要對社區有利的活動，都積極參與。展望未來，將堅持團結、積極進取，反對台獨，促進中美友好，宏揚中華文化，不忘初心，砥礪前行，為僑社的繁榮安定，為早日實現中國梦而努力。

接著，會長朱楓作了年度工作總結報告，為嘉賓解說和播放了餐館協會19週年來的紀念視頻。視頻回顧了會員們每次遊行集會、警民會議、聚會娛樂等場面。朱楓表示，餐館協會致力於促進華人餐飲文化的傳承與發展，為當地社區帶來了豐富多彩的美食體驗。餐飲業是費城華裔居民的主營業務之一，遍布大街小巷的眾多中餐外賣店，誘人的口味，多種小商品經營，方便了各社區的居民，也成為各族裔民眾喜愛的美食之一。餐館協會在廣大業主的配合下，成為了餐飲業之家。在歷屆會員們的努力下，團結一致，致使不公平歧視宵禁法案停止執行。感謝會員們聯手互助互愛、互幫互通，抱團取暖，爭取自己應有的權利，令僑胞們能更好的在此深根落葉，安居樂業。

王程、賓州州長亞裔委員會主席陳威、賓州參議員Nikil Saval、賓州政府衛生廳亞太裔衛生平權委員會委員孫一、賓州州議員Jared Solomon、Anthony Bellmon，費城亞美商會會長David Oh、賓州華人僑團聯盟執行主席陳展遠、美洲協勝公會元老陳姿、費城警局19分局警長Lawrenue Noble等相繼發言，表示中餐是中華美食的名片，各族裔民眾通過享受中式美食，從而領略了博大精深的中華文化。鼓勵餐館協會以美食為媒介，發揮橋樑紐帶作用，為華人餐飲文化的繁榮與發展貢獻更多力量。

宴會上，陳威向餐館協會代頒發了賓州州長賀函，賓州參議會向餐館僑領頒發了賓州州議會賀函，華埠民藝特許學校向朱楓頒發了表揚狀，餐館協會向各界贊助商頒發了感謝匾。榮譽會長林應章宣讀了福建省歸國華僑聯合會賀電，榮譽董事長董志榮宣讀了贊助商名單。秘書長葉友銘致答謝辭，娛樂環節，開心、彩虹、費城姐妹舞團等獻上精彩舞蹈以表敬意，為宴會帶來了歡樂與溫暖。