以性交換偽證關44年 費城警定罪被撤銷

1970年代末，費城 的男子克萊特(Emanuel Clait)因涉及多宗刑事案件，面臨數十年甚至終身監禁的可能；當時負責調查費城兇殺案的警官給了克萊特一個選擇：如果他願意作證指認富蘭克林(William Franklin)於1976年在啤酒廠殺害霍利斯(Joseph Hollis)，就可以在費城警察總部審訊室裡與一位女性發生性關係。

克萊特接受了這樣的安排，然而也因此導致富蘭克林被判入獄44年。

富蘭克林上周獲釋，費城法官布蘭代斯-羅曼(Tracy Brandeis-Roman)撤銷對他的定罪，因克萊特撤回證詞。

費城地區檢察官辦公室表示考慮上訴，如果上訴法院不同意布蘭代斯-羅曼法官的裁決，77歲的富蘭克林可能會再次入獄。地方檢察官辦公室辯稱，克萊特的撤回陳述不可信，指克萊特的陳述是由辯護律師代為書寫並宣讀，而克萊特從未在宣誓後放棄這些證詞。

富蘭克林獲得釋放後，家人舉行了慶祝活動，對於這位曾經被囚禁40多年的親人終於回到家中，他們感到非常高興。富蘭克林的律師馬龍(Joseph Marrone)表示，目前沒有證據可以對他進行重審。

2021年詢問報曾經針對警方類似醜聞進行，其他被捕的人目前仍在努力推翻定罪，其中包括被控與富蘭克林合謀犯罪的蒂勒里(Major Tillery)。