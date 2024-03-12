費城至孝篤親公所龍年春節聯歡宴會 「篤親」精神發揚光大
3月9日，費城至孝篤親公所在華埠東方明珠大酒樓舉辦了一年一度的龍年新春聯歡宴會。中國駐紐約總領事館向裕韜領事、許朝暉領事，美洲至孝篤親總公所美東總理陳偉明、副總理陳偉祥、元老陳家樑、陳錫儒、陳鴻章、陳建平秘書長等來自紐約的篤親總公所祝賀團，費城市議員斯奎拉（Mark Squilla）和費城各大僑團僑領等中西嘉賓應邀出席，與篤親會員共慶佳節，共享美食。
聯歡會伊始，全體嘉賓起立，奏中美兩國國歌。在熱鬧的中國傳統舞獅採青儀式後，宴會播放了過往篤親完成的一系列會務及社會工作。接著篤親公所主席陳干致歡迎辭，他感謝宗親們的支持愛護，將盡最大努力為僑胞服務，絕不辜負鄉親的支持和信任。以“至孝”之道弘揚祖德，以“篤親”精神啟迪後輩，使舜裔宗親世代互愛互助，將會務發揚光大。祝願嘉賓們龍年大吉，龍馬精神，萬事順遂。
向裕韜領事致辭表示，至孝篤親公所成立於1928年，迄今已有96年，在年輕有為的新任主席帶領下，令擁有百年歷史的老僑團煥發青春。篤親會員精誠團結，服務同胞，正如篤親會歌所唱的，公所是會員鄉親們共同的家。希望繼續傳承百年優良傳統，令會務更上一層樓。
總理陳偉明表示，疫情以來首次舉辦春宴，與宗親會友們再次重逢，備感高興。公所成立以來經歷了不少困難與挫折，在大環境變遷的情況下，公所仍能持續發展，且不斷壯大，功勞歸功於公所有一批忠義致誠、全心全意為公所服務的會員。藉此機會，代表總公所，向無私奉獻出青春及精力，為公所保駕護航的資深會員們表示衷心的感謝！你們辛苦了！常言道，打江山易，保江山難，在新屆領導班子的率領下，篤親的基業必定穩如磐石，明天會更好。最後祝偉大的祖國繁榮富強，國泰民安。
陳偉祥副總理、中華公所董事長林興、大費城僑學界秘書長黃偉星、市議員斯奎拉、費城華埠發展會執行主任陳國賢宗兄、協勝公會元老陳姿宗姐、費城法官Ida Chen宗姐等嘉賓紛紛致辭，肯定篤親公所推動社區安定繁榮，團結僑社，積極參加社會活動，服務鄉親，貢獻良多。會員們友愛互助，眾志成城，是公所的驕傲。主席陳庭才致答謝辭中給嘉賓們拜晚年，送上真摯的祝福。
娛樂節目中，費城歡樂舞隊、紐約篤親婦女部表演了精彩的舞蹈。宗親們互道新春快樂，歌聲、交杯聲，不絕於耳，場面温馨圓滿。
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