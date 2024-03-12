費城至孝篤親公所龍年春節聯歡宴會 「篤親」精神發揚光大

舞獅采青儀式。左6-10為：陳偉明、向裕韜、陳干、陳庭才、許朝暉。

3月9日，費城 至孝篤親公所在華埠 東方明珠大酒樓舉辦了一年一度的龍年新春聯歡宴會。中國駐紐約總領事館向裕韜領事、許朝暉領事，美洲至孝篤親總公所美東總理陳偉明、副總理陳偉祥、元老陳家樑、陳錫儒、陳鴻章、陳建平秘書長等來自紐約的篤親總公所祝賀團，費城市議員斯奎拉（Mark Squilla）和費城各大僑團僑領等中西嘉賓應邀出席，與篤親會員共慶佳節，共享美食。

聯歡會伊始，全體嘉賓起立，奏中美兩國國歌。在熱鬧的中國傳統舞獅採青儀式後，宴會播放了過往篤親完成的一系列會務及社會工作。接著篤親公所主席陳干致歡迎辭，他感謝宗親們的支持愛護，將盡最大努力為僑胞服務，絕不辜負鄉親的支持和信任。以“至孝”之道弘揚祖德，以“篤親”精神啟迪後輩，使舜裔宗親世代互愛互助，將會務發揚光大。祝願嘉賓們龍年大吉，龍馬精神，萬事順遂。

向裕韜領事致辭表示，至孝篤親公所成立於1928年，迄今已有96年，在年輕有為的新任主席帶領下，令擁有百年歷史的老僑團煥發青春。篤親會員精誠團結，服務同胞，正如篤親會歌所唱的，公所是會員鄉親們共同的家。希望繼續傳承百年優良傳統，令會務更上一層樓。

總理陳偉明表示，疫情 以來首次舉辦春宴，與宗親會友們再次重逢，備感高興。公所成立以來經歷了不少困難與挫折，在大環境變遷的情況下，公所仍能持續發展，且不斷壯大，功勞歸功於公所有一批忠義致誠、全心全意為公所服務的會員。藉此機會，代表總公所，向無私奉獻出青春及精力，為公所保駕護航的資深會員們表示衷心的感謝！你們辛苦了！常言道，打江山易，保江山難，在新屆領導班子的率領下，篤親的基業必定穩如磐石，明天會更好。最後祝偉大的祖國繁榮富強，國泰民安。

陳偉祥副總理、中華公所董事長林興、大費城僑學界秘書長黃偉星、市議員斯奎拉、費城華埠發展會執行主任陳國賢宗兄、協勝公會元老陳姿宗姐、費城法官Ida Chen宗姐等嘉賓紛紛致辭，肯定篤親公所推動社區安定繁榮，團結僑社，積極參加社會活動，服務鄉親，貢獻良多。會員們友愛互助，眾志成城，是公所的驕傲。主席陳庭才致答謝辭中給嘉賓們拜晚年，送上真摯的祝福。

娛樂節目中，費城歡樂舞隊、紐約篤親婦女部表演了精彩的舞蹈。宗親們互道新春快樂，歌聲、交杯聲，不絕於耳，場面温馨圓滿。