我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

7年零死亡 新州霍市管理道路安全有成

編譯盧炯燊／綜合報導

新澤西州的霍博肯市(Hoboken)人口不足6萬，但人口密度在全國範圍內排名第四，比紐約還要高兩位，但自2017年1月以來，沒有一名汽車乘客、騎單車者或行人在交通事故中死亡，成為全國道路安全的典範。

這個成就要歸功於市長巴拉(Ravi Bhalla)；2015年當她仍是市議員時，在市中心目睹一名長者遭汽車撞倒後，即致力實現零願景(Vision Zero)計畫，旨在消除所有交通死亡。

2018年擔任市長後，她全力推行這個大膽計畫，盡量減少街頭停車位、進一步降低車速限制、拆除雜亂的交通標誌，加寬行人道、十字路口禁止停車減少障礙；特別是增加馬路的照明，讓所有人都視野清晰，這被認為是死亡人數歸零的最大原因之一。

這個城市的成功，打破了「實現零交通死亡只是夢想而不是現實」的觀念；聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)2022年宣布，運輸部也會推行「零願景」的指導方針，並大力宣傳霍博肯市的成功。

目前紐約、明尼亞波利斯、舊金山、巴爾的摩、波特蘭等主要城市已陸續根據自己的需要，採納其中的做法，儘管方法不盡相同，但增加日光照明，拆除十字路口附近的停車位，減少視野障礙則是基本的；紐約市長亞當斯(Eric Adams)去年11月承諾每年為1000個十字路口提供照明。

「全國城市交通官員協會」政策與實踐主任沙斯金(Stefanie Seskin)認為，交通標誌雖然很好，但不如基礎設施變革那麼有效。

當然這些做法也會招來批評，霍博肯市中心一家理髮店的東主皮科利(Joe Picolli) 說，取消了街道停車位，少了顧客來光顧，疫情期間失去的生意很難恢復過來。但也有司機說，儘管這個計畫增加了通勤時間，但讓她更容易發現馬路上的行人而大幅減少車禍機率。

新澤西州 亞當斯 疫情

上一則

「詩憶東坡」華府首演 逾1500人嘆為觀止

下一則

手機偷拍牌序詐賭逾21萬 華男芝城落網

延伸閱讀

新州公車、火車擬漲價 民眾反嗆服務糟

新州公車、火車擬漲價 民眾反嗆服務糟
三嫌搶Gucci專櫃 1人落網

三嫌搶Gucci專櫃 1人落網
新州狼師被控性騷12歲學生 開審前突然死亡

新州狼師被控性騷12歲學生 開審前突然死亡
新州校園警訊 網路霸凌案件激增

新州校園警訊 網路霸凌案件激增

熱門新聞

47歲的劉建初(Jianchu Liu)涉嫌詐賭被控罪。(庫克郡警長辦公室)

百家樂賭桌偷拍 華男芝城詐賭逾21萬被捕

2024-03-11 10:51
楊金嫦(左起)、萬小欣、張玉霞涉嫌販賣人口、賣淫被捕。(弗德里克警局)

馬州破獲賣淫團夥 3華婦涉案被捕

2024-03-06 11:16
歐依輝透過走線抵美僅三個月，突發心臟病去世。(家屬提供)

華男借款走線來美僅3個月猝逝 親友求助華社伸援

2024-03-07 22:35
嫌犯將陳的屍體從白色保時捷休旅車後座拖出。(youtube截圖)

麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精、毒品

2024-03-08 09:59
詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)。(奧克蘭郡警長辦公室)

密州校園槍擊案4天前帶槍手兒買槍 父被控過失殺人開庭

2024-03-05 10:06
美國8歲男童達林日前在學校玩螺旋溜滑梯時，意外從轉彎處飛出去，直接從2公尺處墜落，送醫搶救後不幸身亡。(取自募款平台GoFundMe)

男童玩溜滑梯拋飛2公尺高空墜地亡 家長告學校過失致死

2024-03-08 02:40

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利