7年零死亡 新州霍市管理道路安全有成

新澤西州 的霍博肯市(Hoboken)人口不足6萬，但人口密度在全國範圍內排名第四，比紐約還要高兩位，但自2017年1月以來，沒有一名汽車乘客、騎單車者或行人在交通事故中死亡，成為全國道路安全的典範。

這個成就要歸功於市長巴拉(Ravi Bhalla)；2015年當她仍是市議員時，在市中心目睹一名長者遭汽車撞倒後，即致力實現零願景(Vision Zero)計畫，旨在消除所有交通死亡。

2018年擔任市長後，她全力推行這個大膽計畫，盡量減少街頭停車位、進一步降低車速限制、拆除雜亂的交通標誌，加寬行人道、十字路口禁止停車減少障礙；特別是增加馬路的照明，讓所有人都視野清晰，這被認為是死亡人數歸零的最大原因之一。

這個城市的成功，打破了「實現零交通死亡只是夢想而不是現實」的觀念；聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)2022年宣布，運輸部也會推行「零願景」的指導方針，並大力宣傳霍博肯市的成功。

目前紐約、明尼亞波利斯、舊金山、巴爾的摩、波特蘭等主要城市已陸續根據自己的需要，採納其中的做法，儘管方法不盡相同，但增加日光照明，拆除十字路口附近的停車位，減少視野障礙則是基本的；紐約市長亞當斯 (Eric Adams)去年11月承諾每年為1000個十字路口提供照明。

「全國城市交通官員協會」政策與實踐主任沙斯金(Stefanie Seskin)認為，交通標誌雖然很好，但不如基礎設施變革那麼有效。

當然這些做法也會招來批評，霍博肯市中心一家理髮店的東主皮科利(Joe Picolli) 說，取消了街道停車位，少了顧客來光顧，疫情 期間失去的生意很難恢復過來。但也有司機說，儘管這個計畫增加了通勤時間，但讓她更容易發現馬路上的行人而大幅減少車禍機率。