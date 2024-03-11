我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

新州公車、火車擬漲價 民眾反嗆服務糟

編譯尤寶琪／綜合報導
新州運輸廳擬調漲火車、公車票價，來彌補大筆預算赤字。(新州運輸廳臉書)
新州運輸廳擬調漲火車、公車票價，來彌補大筆預算赤字。(新州運輸廳臉書)

新澤西州運輸廳(NJ Transit)表示，該廳需要9.17億元來彌補預算赤字，因此計畫提高公車和火車票價，但乘客反嗆，稱該廳的糟糕服務，不值得多付錢搭車；新澤西州長墨菲(Phil Murphy)則提議提高企業稅，但坦承仍需要提升乘車費用來挽救陷入困境的交通系統。

新州運輸廳想於7月1日起費用調漲15%，隨後每年加價3%，本周在櫻桃山(Cherry Hill)圖書館公開這項計畫，這是新州運輸廳根據法律要求，在實施前須舉行的十場聽證會中的第一場。

新州運輸廳表示，由於乘客量尚未恢復到疫情前的水平，而且最後的緊急聯邦營運補貼也已用完，因此2025年將面臨1.18億元的預算赤字，2026年的缺口則將達到9.17億元。

反對這項在1月所推出的票價方案的南澤西乘客表示，他們倚賴運輸廳公車和火車，且無法負擔額外費用；其他人則指出，不願意在經常發生服務不到家、班車的取消和機械故障的情況下，支付更高的票價。

塞勒姆郡(Salem County)居民桑頓(James Thornton)表示，他靠搭乘新州運輸廳大西洋城線火車通勤費城上班，有時候，從第30街駛回的火車會被取消，但同時也不見接駁的巴士。

「這讓乘客覺得新州運輸廳根本不在乎他們，」桑頓表示。

除了票價調漲計畫外，州長墨菲還提議針對利潤超過1000萬元的公司，在該州9%的基本企業所得稅上，額外徵收2.5% 的附加費用。墨菲在2月的州情咨文中表示，這項稅收將會在「不給普通工薪家庭帶來額外費用」的情況下，為交通機構提供「專用資金」。

墨菲將這稅收之稱為「企業交通費」；政府官員估計，該附加費用將是用於600至700家企業，並能在2026年中，創造每年8.18億元的稅收；但他強調，即使如此，還是免不了要調漲票價。

新州 新澤西州 預算

上一則

新州狼師被控性騷12歲學生 開審前突然死亡

下一則

租金全美第2高… 想租波城studio 月薪要有8333元

延伸閱讀

墨菲夫人選聯邦參議員 惹議

墨菲夫人選聯邦參議員 惹議
新財年預算559億 新州擬課企業運輸費

新財年預算559億 新州擬課企業運輸費
非營利機構報假帳涉騙10萬 禁投標金山市府合同

非營利機構報假帳涉騙10萬 禁投標金山市府合同
演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢

演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢

熱門新聞

楊金嫦(左起)、萬小欣、張玉霞涉嫌販賣人口、賣淫被捕。(弗德里克警局)

馬州破獲賣淫團夥 3華婦涉案被捕

2024-03-06 11:16
歐依輝透過走線抵美僅三個月，突發心臟病去世。(家屬提供)

華男借款走線來美僅3個月猝逝 親友求助華社伸援

2024-03-07 22:35
嫌犯將陳的屍體從白色保時捷休旅車後座拖出。(youtube截圖)

麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精、毒品

2024-03-08 09:59
詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)。(奧克蘭郡警長辦公室)

密州校園槍擊案4天前帶槍手兒買槍 父被控過失殺人開庭

2024-03-05 10:06
美國8歲男童達林日前在學校玩螺旋溜滑梯時，意外從轉彎處飛出去，直接從2公尺處墜落，送醫搶救後不幸身亡。(取自募款平台GoFundMe)

男童玩溜滑梯拋飛2公尺高空墜地亡 家長告學校過失致死

2024-03-08 02:40
新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉貪認罪。(梅南德茲臉書截圖)

新州聯邦參議員梅南德茲 涉貪案7項認罪

2024-03-10 14:53

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全