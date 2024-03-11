新州公車、火車擬漲價 民眾反嗆服務糟

新州運輸廳擬調漲火車、公車票價，來彌補大筆預算赤字。(新州運輸廳臉書)

新澤西州 運輸廳(NJ Transit)表示，該廳需要9.17億元來彌補預算 赤字，因此計畫提高公車和火車票價，但乘客反嗆，稱該廳的糟糕服務，不值得多付錢搭車；新澤西州長墨菲(Phil Murphy)則提議提高企業稅，但坦承仍需要提升乘車費用來挽救陷入困境的交通系統。

新州 運輸廳想於7月1日起費用調漲15%，隨後每年加價3%，本周在櫻桃山(Cherry Hill)圖書館公開這項計畫，這是新州運輸廳根據法律要求，在實施前須舉行的十場聽證會中的第一場。

新州運輸廳表示，由於乘客量尚未恢復到疫情前的水平，而且最後的緊急聯邦營運補貼也已用完，因此2025年將面臨1.18億元的預算赤字，2026年的缺口則將達到9.17億元。

反對這項在1月所推出的票價方案的南澤西乘客表示，他們倚賴運輸廳公車和火車，且無法負擔額外費用；其他人則指出，不願意在經常發生服務不到家、班車的取消和機械故障的情況下，支付更高的票價。

塞勒姆郡(Salem County)居民桑頓(James Thornton)表示，他靠搭乘新州運輸廳大西洋城線火車通勤費城上班，有時候，從第30街駛回的火車會被取消，但同時也不見接駁的巴士。

「這讓乘客覺得新州運輸廳根本不在乎他們，」桑頓表示。

除了票價調漲計畫外，州長墨菲還提議針對利潤超過1000萬元的公司，在該州9%的基本企業所得稅上，額外徵收2.5% 的附加費用。墨菲在2月的州情咨文中表示，這項稅收將會在「不給普通工薪家庭帶來額外費用」的情況下，為交通機構提供「專用資金」。

墨菲將這稅收之稱為「企業交通費」；政府官員估計，該附加費用將是用於600至700家企業，並能在2026年中，創造每年8.18億元的稅收；但他強調，即使如此，還是免不了要調漲票價。