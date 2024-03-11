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費城羅森巴赫博物館藏16世紀手稿 歸還秘魯

編譯尤寶琪╱綜合報導

費城著名藏書A.S.W. 羅森巴赫(A.S.W. Rosenbach)在1920年代，向一位居住於秘魯的美國僑民購買了一批印刷物和蜉蝣，其中包括詳細介紹了美洲戲劇起源的六頁1955年手稿；但他卻不知道這份手稿是偷來的。

如果不是西雅圖戲劇學者蘇珊‧芬克(Susan Finque)一項引發國際調查的發現，並改變了外界對美國戲劇史的看法，這份16世紀手稿可能永遠不受矚目。

這些手稿只有在極少數的情況下，才會出現於羅森巴赫博物館圖書館(Rosenbach Museum & Library)，最後一次是在2023年11月展出；羅森巴赫當年雖然是合法購買了「西半球最早劇團紀錄」的手稿，但這文件卻可能是從秘魯檔案中的一本書中剪下盜出來的。

為了確保安全運輸，這批文件被包裝在無酸聚酯薄膜文件夾中，然後轉交給聯邦調查局(FBI)藝術犯罪小組探員；美國政府最終將會把這些被盜的書頁歸還給秘魯。

現年66歲的芬克自稱「再生戲劇藝術家」(recovering theater artist)；她在華盛頓大學(University of Washington)取得戲劇史博士學位，並在她研究秘魯聖歌的過程中，偶然發現一份由羅森巴赫在1938年撰寫「美國首間劇團」的小冊子。

羅森巴赫在小冊子中，解釋了1955年的手稿調查結果，內容包括了位在首都利馬(Lima)郊外卡要港(Callao)的一家專業劇團合約； 「這份迄今為止尚無人知曉的手稿，是西半球最早的劇團紀錄，」他寫道。

該劇團經理為羅伯斯(Francisco Perez de Robles)，而合約則是由八名專業演員簽署，詳細規定了劇團成員間的配股，並在1599年6月28日由布拉沃(Julian Bravo)公證。

費城 博物館 圖書館

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