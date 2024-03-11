匹茲堡企鵝冰球隊 首度辦亞洲日 僑團獲邀 唐宮舞登場

美華協會成人舞蹈班登上企鵝隊冰球場大螢幕，表演「唐宮舞」。(美華協會匹茲堡分會提供)

隨著近幾年匹茲堡的亞洲人口增加，當地知名的冰球企鵝隊也越發重視亞洲球迷。該球隊因此在日前特別舉辦亞洲日活動，不僅提出亞裔 門票優惠，還邀請菲律賓同鄉會、台灣人公共事務協會、美華協會等組織於球場設置攤位，且由美華協會成人舞蹈班在中場表演「唐宮舞」。

當天的「唐宮舞」除了華麗服裝外，傳統舞蹈中的身韻及技巧讓球迷們大開眼界，舞者們彷彿蓮步輕移的古代宮廷女子，韻味十足。

美華協會匹茲堡分會受邀在會場設置攤位。(美華協會匹茲堡分會提供)

美華協會匹茲堡分會副會長謝家碧表示，企鵝隊今年對於亞洲團體格外重視，首度邀請美華協會在近兩萬人前表演舞蹈，電視也同步轉播。活動結束後，還安排亞洲球迷至冰上合照。

謝家碧說，舞蹈是世界各個族裔都能夠領會的語言，美華協會非常榮幸藉由此機會展現華人傳統舞蹈，讓企鵝隊的球迷認識亞洲文化。

美華協會成人舞蹈班登上企鵝隊冰球場大螢幕，表演「唐宮舞」。(美華協會匹茲堡分會提供)

匹茲堡企鵝隊活動接待部副總斯梅德爾(Kat Smerdel)說，這是十分難得的夜晚，有這麼多不同族裔一起來幫企鵝隊加油，讓這場比賽更有看頭。她也期待以後的每一年，匹茲堡有更多社團參與這項活動，讓冰球運動更多元、更國際化。