跨州送暖 費城童贈禮包給德州移民孩

德州 天主教庇護中心指出，各界雖然準備好迎接移民 ，但卻從沒花心思去關心其中有多少兒童；在意識到這個問題後，費城 非營利組織Mighty Writers動員費城當地兒童動手打造禮物包，送暖到德州。

德州艾爾帕索(El Paso)天主教會科拉松之家(Casa del Sagrado Corazon)庇護所主任德布魯爾(Michael DeBruhl)指出：「兒童是最不受到外界支持的移民群體；我們知道他們會來，所以我們準備衣物、盥洗用品和其他必需品，但你卻不會去想他們其中有多少人是孩子。」

但費城有一批孩子心心念念著科拉松之家的孩子們；他們親手製作裝滿了糖果、著色書、拼圖、絨毛動物和袖珍遊戲的袋子，要送給庇護所裡的孩子，讓他們無論接下來前往哪裡，都可以帶著走。

此舉出自於總部位於費城的非營利組織Mighty Writers，該組織分別在肯頓(Camden)、大西洋城(Atlantic City)、新州紐瓦克(Newark)、賓州肯尼特廣場(Kennett Square)和德州艾爾帕索擁有分會，為超過4500名兒童與青少年，提供教育、課外活動和識字計畫，並從其最初「為服務不足的社區提供兒童識字服務」的使命，擴展到包括分發食品和尿布等家庭支持。

Mighty Writers艾爾帕索分會資深總監特里洛(Sara Dickens-Trillo)指出：「我們的許多孩子都了解移民，因為他們知道自己的父母所經歷的轉變，不一定是以難民的身分，而是以移民的身分來到美國。」

南費城Mighty Writers El Futuro分會主任佩雷格里納(Claudia Peregrina)指出，組織內有許多孩子同樣是來自墨西哥、宏都拉斯、哥倫比亞、瓜地馬拉和秘魯等地，且都目睹自己父母必須要身兼數職來養家活口，而這些孩子自己同時也需要支持與幫助，像是幫助學習英語、適應美國學校和維持自己的文化認同等。