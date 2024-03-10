新澤西榮光聯誼會餐會 張淵源連任會長
中華民國旅新澤西榮光聯誼會日前在Somerville市粵都餐廳舉行會員大會暨慶祝新年餐會，會中報告理事會決議事項並討論可行方案，並通過由張淵源續任會長兩年，席間大家共同感謝榮光會為榮民與退輔會搭建了溝通橋樑。
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、退輔會派任駐美國代表處退伍軍人事務組組長倪邦臣將軍、秘書程國峰等應邀出席。張俊裕表示，當年他被派駐賴比瑞亞，親歷生死一線，因此深刻感受榮民對國家貢獻重大。
倪邦臣表示，中華民國政府在抗戰時期，選派飛行員到德州El Paso接受訓練，先後有58人不幸殉職，其中有52位埋在當地，為紀念這段歷史，旅美各榮光會陸續集資立碑，此計畫推動順利，預計在9月3日軍人節舉行揭碑典禮，屆時將有駐美代表處大使及美國退伍軍人參加。
會長張淵源感謝大家踴躍出席，並鼓勵踴躍建言，理事胡榮根宣布經理事會決議，張淵源熱心服務、有口皆碑，因此支持他繼續任職會長兩年。
曾在台灣當過八年職業軍人，退伍已近50年的周自國表示，新澤西榮光會為退伍老兵們與中華民國退除役官兵輔導委員會溝通的橋樑，在國外能跟這麼多同袍弟兄們相聚，深感機會難能可貴而格外珍惜。
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