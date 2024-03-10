新澤西榮光聯誼會餐會 張淵源連任會長

中華民國旅紐澤西榮光聯誼會會員大會暨慶祝新年餐會，前排左三起：倪邦臣將軍、張淵源、張俊裕。（記者孫影真／攝影）

中華民國 旅新澤西 榮光聯誼會日前在Somerville市粵都餐廳舉行會員大會暨慶祝新年餐會，會中報告理事會決議事項並討論可行方案，並通過由張淵源續任會長兩年，席間大家共同感謝榮光會為榮民與退輔會搭建了溝通橋樑。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、退輔會派任駐美國代表處退伍軍人事務組組長倪邦臣將軍、秘書程國峰等應邀出席。張俊裕表示，當年他被派駐賴比瑞亞，親歷生死一線，因此深刻感受榮民對國家貢獻重大。

談起駐賴比瑞亞的往事，張俊裕(右)說了許多驚險的外交經歷，左起：張淵源、倪邦臣。（記者孫影真／攝影）

倪邦臣表示，中華民國政府在抗戰時期，選派飛行員到德州 El Paso接受訓練，先後有58人不幸殉職，其中有52位埋在當地，為紀念這段歷史，旅美各榮光會陸續集資立碑，此計畫推動順利，預計在9月3日軍人節舉行揭碑典禮，屆時將有駐美代表處大使及美國退伍軍人參加。

會長張淵源感謝大家踴躍出席，並鼓勵踴躍建言，理事胡榮根宣布經理事會決議，張淵源熱心服務、有口皆碑，因此支持他繼續任職會長兩年。

周自國(右一)表示，榮光會為退伍老兵們與退除役官兵輔導委員會溝通的橋樑。（記者孫影真／攝影）