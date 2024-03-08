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謊稱金援候選人鉅款 賓州男偽造紀錄認罪

編譯徐薏茹／綜合報導

賓州巴克斯郡(Bucks County)一名男子成立一個政治行動委員會(PAC)，謊稱在2020年大選期間籌募與花費數百萬元支持民主黨籍參院候選人，這名男子日前認罪，面臨最高20年徒刑，法官將於6月13日宣判。

37歲的蘭霍恩區(Langhorne)居民理查森(Christopher Richardson)上周在華府一聯邦法院對兩項與詐騙相關的指控認罪；他被控成立一個假造的超級政治行動委員會，向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)提交文件，聲稱花費數百萬元在競選廣告上，實際上全為假造。

Politico新聞網站於2020年聯繫該PAC聲稱有購買廣告關係的幾個組織，首度發現這一假造的超級政治行動委員會「美國進步行動」(Americans for Progressive Action USA)；Politico聯繫的所有組織皆表示從未聽過該PAC，也沒有與其業務往來的紀錄。

法庭文件顯示，今年2月，檢察官指控理查森是這一假PAC及其捏造交易的幕後黑手。

司法部的新聞稿指出，理查森在2020年3月使用假名成立「美國進步行動」，據稱他隨後向FEC提交一份假報告，聲稱該PAC募得480萬元，捐贈者是德州的三名虛構人物，包括一名美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)的「律師投資人」，Politico調查發現此人與ACLU無關。

理查森之後再向FEC謊報「美國進步行動」在廣告與媒體上花費150萬元，經Politico的查證後，理查森聲稱該PAC已退款480萬元給不存在的捐款人。

檢察官表示，理查森還涉嫌使用「美國進步行動」其中一個虛構捐贈者的名字獲得一張信用卡，並且用於約200筆交易，他承認在一份紀錄中做假帳，以及詐欺。

德州 司法部 投資

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