費城協勝公會2024春節聯歡宴會 共賀龍年大吉

2月28日晚，費城 協勝公會在東方明珠酒樓舉辦盛大新春聯歡會，500多位各界中西嘉賓、政府官員到場致賀，東方明珠內喜慶濃濃，高朋滿座，熱鬧非凡。

「金龍賀歲迎春至，鴻運齊天及地來」，台北駐紐約經濟文化辦事處張麗賢公使，元老團主席伍煥鵬、總理黃仕初， 元老伍銳賢，中華公所董事長林興、麥鵬，美洲協勝公會元老陳姿，費城協勝公會主席潘振泉、黃麗華，專員羅沛益等僑領主持瑞獅採青儀式。在栩栩如生的舞獅賀歲中，拉開宴會序幕。

張麗賢公使在致辭中說道，紐約與費城相距數百公里，但我們與費城僑胞之間沒有距離。費城是美國憲法的誕生地，代表著美國立國的自由民主精神，這也是民眾為之所追求的。費城協勝公會在陳姿等元老的帶領下，會務蒸蒸日上，成績有目共睹。感謝協勝公會長期以來服務僑胞，熱心慈善事業，冀望持續秉承優良傳統，會務更創輝煌。並向潘振泉、黃麗華、鄭依彬頒發了僑務委員會賀狀。

主席潘振泉在致歡迎詞中說道，感謝列位前輩的信任，令其有機會連任新屆主席。在新的一年里，將聽從使命，盡忠職守，秉承義氣團結，忠誠為公的宗旨，與協勝兄弟姐妹們一道，將協勝公會的會務發揚光大，更上一層樓。與此同時，他還回顧了過往一年協勝完成的社會工作，如參加市政府每年舉辦的慶祝美國國慶遊行；參加華埠 耆老的敬老尊賢活動；嚮應市府號召，參加清潔華埠，美化市容清掃活動；幫助華裔 子弟助學教育，培養年輕一代，爭取更好前途等。

賓州參議員 Nikil Saval、費城市議員Mark Squilla、林興、麥鵬，費城安良工商會會長徐福群等紛紛致詞為來賓送上新春祝福，祝願嘉賓們龍年宏圖大展，揚眉吐氣，龍馬精神，各僑團僑社團結一心，造福社區。

主席黃麗華致答謝辭，祝嘉賓們歡樂今宵，龍年萬事順遂。協勝辦春宴不忘公益，為培育英才, 向天主教培德學校、華埠民藝特許學校贈送教育基金。希望弘揚中華傳統文化，培育下一代為社區多做貢獻。

娛樂節目歌舞表演耀人眼，舉杯歡慶喜上眉。協勝開心、喜悅、歡樂、COCO快樂、富貴、彩虹、快樂舞隊姐妹們送上精彩的舞蹈，眾來賓互賀新春，共度難忘之夜。