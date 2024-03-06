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台山寧陽會館龍年春節聯歡 熱鬧歡騰

費城訊／圖文：彭林
寧陽會館四科職員及顧問合影。前排左2-3為主席麥樹培、梁建柏，書記麥健永。
寧陽會館四科職員及顧問合影。前排左2-3為主席麥樹培、梁建柏，書記麥健永。

2月27日晚，費城台山寧陽會館於華埠聚福金閣酒家，舉辦龍年春節聯歡宴會。中國駐紐約總領事館領事向裕韜、劉兵，台山寧陽鄉親、會友及費城僑胞，各界中西嘉賓300多人齊聚一堂，熱鬧歡欣共賀新春。

在莊嚴的中美兩國國歌聲中，拉開了聯歡宴會的帷幕。宴會由麥健永主持。主席麥樹培致歡迎詞表示，台山寧陽會館歷史悠久，寧陽人足跡遍布世界各國，鄉親們淳樸、勤奮、熱情，在海外守望相助，愛國愛鄉。會館在數十年來的發展中，持續弘揚中華傳統文化，熱心公益活動，深獲社區好評。寧陽人即便遠離家鄉，始終秉承團結鄉親的宗旨，把他鄉當故鄉，四海一家親。

領事向裕韜帶來了總領館美好的新春祝福，眾人報以熱烈的掌聲。他說，費城台山寧陽會館1931年成立至今，已走過93個年頭，台山鄉親長期在海外打拼，為中美友誼作出卓越貢獻。台山是著名的僑鄉，台山人很早就帶著中國人的開拓、探險的精神，漂洋過海來到美國，互幫互助，團結友愛，情繫桑梓，熱愛祖籍國，為家鄉發展建設出錢出力。如此愛國熱情令其深受感動，希望寧陽鄉親一如既往推動中美友好關係，祝福在座各位龍馬精神，龍年大吉大利。

中華公所董事長林興、大費城僑學界秘書長黃偉星、協勝公會元老陳姿分別致辭，贊揚台山寧陽會館對費城社區，尤其是中國城貢獻良多。此外，很高興看到華裔市民積極融入主流社會，越來越有維權意識，費城的移民群體逐漸壯大，代表費城中國城在不斷成長。

主席梁建柏致答謝辭，祝福各位來賓節日愉快。他說，寧陽人克勤克儉在異國他鄉打出一片天，定會承先啟後，既往開來，造福人群，續創輝煌。

娛樂節目中，麥健永帶頭唱起《我是中國人》，接著一首首耳熟能詳的優美歌曲《我的中國心》《友誼之光》《歡樂連連》不斷響起，嘉賓們踴躍獻唱，一幅歡欣和諧的熱鬧場面。

與費城各大僑團僑領合影
與費城各大僑團僑領合影

費城 華埠 華裔 移民

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東安公所龍年春節聯歡宴會

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