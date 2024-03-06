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東安公所龍年春節聯歡宴會

費城訊／圖文：彭林
東安公所職員向嘉賓敬酒。前排右4、5為主席林耀良，領事向裕韜
東安公所職員向嘉賓敬酒。前排右4、5為主席林耀良，領事向裕韜

3月2日晚，費城東安公所在東方明珠酒樓舉辦2024年春宴。中國駐紐約總領館領事向裕韜、許朝暉，紐約兄弟僑團、費城僑領等400余人參加，共慶東安公所盛會。

晚會由李柏安擔任主持人。在莊嚴的中美兩國國歌聲中，聯歡宴會拉開帷幕。張樹培舞獅隊醒獅賀歲，向裕韜與東安僑領進行舞獅采青儀式。

東安公所主席林耀良在致歡迎辭中指出，東安公所在過往一年支持費城僑社的繁榮安定，配合領館僑務工作，愛國愛鄉，期盼祖國和平統一大業早日實現。東安公所會一如既往為僑胞服務，祝福嘉賓們龍鳳呈祥，福氣旺旺。

向裕韜向東安公所全體人員致以誠摯的新年問候，讚揚費城東安公所愛國愛鄉，是費城第二個掛起五星紅旗的僑團。他深知在當年的環境下，升起中國國旗的艱辛，可見東安公所職員的愛國之心。希望費城僑社和樂融融，全力發揮僑社作用，增進中美兩國友好關係。

東安總顧問簡錦熙、大費城僑學界秘書長黃偉星、紐約東安公所主席蔡錦漢等先後致辭，對與會人員送上新年祝福，並表達對祖國和平統一大業的支持。

東安主席余小蓉致答謝辭，祝福嘉賓新春金龍大展，福報大吉大利。文友擔任娛樂節目司儀。宴會中，僑領們紛紛獻上節目，為宴會助興，各界嘉賓滿心歡喜，共度美好夜晚。

費城

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